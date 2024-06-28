Актёр Руслан Чернецкий: «Творческая жилка была во мне всегда». Разговор с заслуженным артистом Беларуси

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Герой выпуска – заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Чернецкий.

Руслан Чернецкий, заслуженный артист Республики Беларусь:

Первое впечатление о театре было сказочным, потому что там действительно была сказка. Мне в этом плане повезло – мать меня водила везде. Я был во всех театрах, в цирке. Она постоянно меня куда-то водила: в Филармонию, оперный. Я прекрасно помню Русский театр, когда там еще были ложи. Творчество всегда было во мне. Я в детстве научился танцевать, очень хорошо танцевал, с музыкальностью проблем не было. Слуха не было, он потом появился. Творческая жилка была во мне всегда, в третьем классе пошел в театральную студию, мне очень нравилось заниматься. Но я очень не любил писать, до сих пор очень не люблю. А там надо было от руки роли переписывать. Я тогда и спортом много занимался.

Чем только я не занимался, но к юности, подростковому периоду меня все больше стало клонить в творчество. Даже в более творческие виды спорта – бальные танцы. Я играл в КВН в училище, театральные постановки ставили, миниатюры. Я пел, танцевал за училище. Это было со мной всегда.