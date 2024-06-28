Актёр Руслан Чернецкий: «Творческая жилка была во мне всегда». Разговор с заслуженным артистом Беларуси
Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.
Герой выпуска – заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Чернецкий.
Руслан Чернецкий, заслуженный артист Республики Беларусь:
Первое впечатление о театре было сказочным, потому что там действительно была сказка. Мне в этом плане повезло – мать меня водила везде. Я был во всех театрах, в цирке. Она постоянно меня куда-то водила: в Филармонию, оперный. Я прекрасно помню Русский театр, когда там еще были ложи.
Творчество всегда было во мне. Я в детстве научился танцевать, очень хорошо танцевал, с музыкальностью проблем не было. Слуха не было, он потом появился. Творческая жилка была во мне всегда, в третьем классе пошел в театральную студию, мне очень нравилось заниматься. Но я очень не любил писать, до сих пор очень не люблю. А там надо было от руки роли переписывать. Я тогда и спортом много занимался.
Чем только я не занимался, но к юности, подростковому периоду меня все больше стало клонить в творчество. Даже в более творческие виды спорта – бальные танцы. Я играл в КВН в училище, театральные постановки ставили, миниатюры. Я пел, танцевал за училище. Это было со мной всегда.
Руслан Чернецкий:
В какой-то момент в поисках себя мне пришло осознание, что моя профессия – театр. В тот момент я явно это ощутил, понял. Вот уже 20 лет прошло, и я ни на секунду об этом не сожалею. Я счастлив от того, что наконец со мной это произошло.
В театре без команды вообще никуда не денешься. Все создается командой исключительно. Один здесь в поле не воин. Даже моноспектакль – это все равно работа команды. Создаются великолепные произведения искусства, которые очень хорошо влияют на зрителя, которые воодушевляют его и заставляют о чем-то задуматься, вспомнить, стать качественно лучше. Задача актера, выходящего на сцену, – помочь зрителю стать немножечко лучше. Самый важный принцип профессии – я всегда должен оставаться человеком. Как бы высоко я ни взлетел, все равно я человек.
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