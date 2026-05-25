Финал конкурса «Мисс Департамента охраны» прошел в Гродно

Участвовали 16 представительниц подразделений охраны страны. Девушки демонстрировали не только яркие творческие номера, вокал и хореографию, но и строевую подготовку, эрудицию, а также профессиональные навыки. По результатам всех испытаний, главный титул и заветную корону забрала представительница Гродненской области — младший сержант милиции Екатерина Ахралович. Девушка служит милиционером роты милиции Слонимского отдела охраны.

Екатерина Ахралович, «Мисс Департамента охраны – 2026»:

Я желаю следующей девочке, которая в следующем году выиграет, которая будет участвовать, не бояться, идти только вперед. Это так интересно, так незабываемо, поэтому только вперед и ни шагу назад.

Конкурс завершился, оставив яркие воспоминания, но служба продолжается. Участницы уже вернулись в свои подразделения, чтобы и дальше обеспечивать безопасность и покой граждан, оставаясь при этом главным украшением ведомства.