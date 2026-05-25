Крупные выбросы плазмы на Солнце – чем они грозят Земле и метеозависимым?

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО Российской академии наук сообщили о крупных взрывах на Солнце, которые произошли в выходные – 23 и 24 мая, сообщает ТАСС.

Взрывы спровоцировали массовые выбросы плазмы. Исследователи отмечают, что они произошли на обратной стороне планеты.

Данная группа пятен еще не вышла к Земле. Таким образом, нашей планете они навредить не должны. Однако ученые не могут не обратить внимания на то, что после 2-3 недельного затишья на Солнце вновь возобновилась активность.

Фото: pixabay