«Я боюсь катастрофы». Пообщались с белоруской, которая страдает аэрофобией

Пока миллионы людей во всем мире с радостью пакуют чемоданы, другие с содроганием думают о путешествии на самолете. Но есть те, для кого полет и вовсе превращается в настоящую пытку, рассказали в программе «В поисках истины».

Катерина Корань, аэрофоб:

Я безумно волнуюсь, у меня дрожат колени, но я иду, захожу в самолет, сажусь, пристегиваюсь, молюсь. Если рядом кто-то есть, могу сжать руку. Стараюсь отвлекаться, чем-то заниматься. Могу даже уснуть, дабы не присутствовать мыслями во всем полете.

Я боюсь катастрофы. Я настолько визуализирую у себя все в голове, настолько страшно все представляю. И даже когда случались такие катастрофы, я очень переживаю за людей. Мне даже на расстоянии дается это сложно. А когда я сама в этой машине – естественно. До момента, когда я вижу, что мы уже приземляемся. Потом меня отпускает, я счастливая выхожу из самолета, и никто даже не подумает, что я боялась или что-то со мной было не так.

Страхи связаны с тем, что я не могу управлять своей жизнью в этот промежуток времени. Я же в автомобиле могу контролировать: выйти, остановиться, пересесть. В самолете у меня нет такой возможности. Ты понимаешь, что от взлета до посадки ты должен довериться пилоту и он распоряжается твоей жизнью в этот промежуток времени. Это самый дискомфортный момент, потому что ты понимаешь, что ничего сделать не сможешь.