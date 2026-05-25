Беларусь вошла в ТОП-100 лучших стран мира. Как распределились места?

Согласно ежегодному рейтингу лучших стран мира, который составляет журнал U.S. News & World Report, Беларусь входит в Топ-100 списка.

На распределение мест влияют различные критерии: экономика, культура, система здравоохранения, состояние общества, возможности для жизни, природа, инфраструктура и т.д. Наша страна разместилась примерно в середине – ей отвели 58 место.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария. В тройку лидеров вошли также Дания и Швеция. Россия расположилась на 56 месте, а замкнула рейтинг Ангола.

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