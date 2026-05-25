Прямой эфир

Беларусь вошла в ТОП-100 лучших стран мира. Как распределились места?

25 мая 2026 06:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Беларусь вошла в ТОП-100 лучших стран мира. Как распределились места?-0

Согласно ежегодному рейтингу лучших стран мира, который составляет журнал U.S. News & World Report, Беларусь входит в Топ-100 списка.

На распределение мест влияют различные критерии: экономика, культура, система здравоохранения, состояние общества, возможности для жизни, природа, инфраструктура и т.д. Наша страна разместилась примерно в середине – ей отвели 58 место.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария. В тройку лидеров вошли также Дания и Швеция. Россия расположилась на 56 месте, а замкнула рейтинг Ангола.

Фото: pixabay

# Культура Беларуси # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси стартовали съемки художественного фильма «Высота»
25 мая 2026 06:34

В Беларуси стартовали съемки художественного фильма «Высота»

В 2026 году для белорусских абитуриентов выделили более 33 тыс. бюджетных мест
25 мая 2026 06:18

В 2026 году для белорусских абитуриентов выделили более 33 тыс. бюджетных мест

Главная цель – усилить сотрудничество! Продолжается визит делегации Татарстана в Беларусь
25 мая 2026 06:03

Главная цель – усилить сотрудничество! Продолжается визит делегации Татарстана в Беларусь