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МТЗ представил виртуальный 3D-трактор, а в будущем появится целая экспозиция

25 мая 2026 07:05
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МТЗ представил виртуальный 3D-трактор, а в будущем появится целая экспозиция-0

Виртуальную 3D-экспозицию тракторной техники создают на МТЗ. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На сайте МТЗ потребители в будущем смогут увидеть реалистичные 3D-модели техники. Ее можно будет осмотреть со всех сторон и даже совершить некоторые манипуляции. 

На предприятии отметили, что цифровые модели будут максимально приближены к реальным. 3D-образцы создаются для того чтобы потребители смогли получить полное представление о продукции. Также модели могут быть использованы в образовательном процессе в профильных учреждениях образования.

На сайте МТЗ уже доступна к изучению первая 3D-модель трактора - BELARUS 3522. 

Скриншот 3D-модели

# Предприятия Беларуси # Технологии

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