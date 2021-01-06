«Пусть радость праздника наполняет сердца каждого из нас». Митрополит Вениамин поздравил с Рождеством Христовым

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Дорогие братья и сестры, так получилось, что во время беседы мы больше говорили о некоторых эпизодах прошедшего года, о которых невозможно говорить без размышлений, без некоторой печали, переживаний. Сейчас же хочется пожелать, чтобы мы глубже погрузились в смысл праздника Рождества Христова, пришествия на землю Спасителя.

Любовь Сына Божьего к нам свидетельствуется тем, что он оставил недра Отчи, облекся в человеческую плоть, стал таким же человеком, как и мы. И на земле он испытывал все то же, что испытывает каждый человек: и холод, и зной переносил, и жажду, и голод, и испытания от страданий по-человечески. Все это было у него. Но вместе с тем мы сейчас взираем на то, что Спаситель возлег в яслях – младенец, кроткий, смиренный, незлобивый. И тем самым наш взор приковывается к нему, и мы с благодарностью смотрим на это великое дело – спасение человеческого рода, которое начиналось с такой скромной картины, эпизода: младенец лежит в яслях в убогом вертепе. И Христос принес на землю нам радость. Этой радости исполнены были и небеса, и вся земля, вся вселенная торжествовала пришествию в мир Спасителя.