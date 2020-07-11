О регулировании соцсетей по-американски и демократии. Телефельетон «Накипело»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик:

Здрасьте! Пока многие белорусы каждый день моются от выливаемого в наших социальных сетях, президент Соединенных Штатов Америки давно уже подписал указ об их регулировании. «Социальные сети подвергают проверке контент очень избирательно, – сказал Дональд Трамп, – позволяя политическим активистам или группам вести беспрепятственно агитацию, и это неприемлемо». То есть для «идеальной демократии» агитация через Facebook и Instagram, Telegram и прочие каналы более неприемлема. «Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности, это большое решение», – объявил Трамп журналистам в Белом доме. И правда большое: теперь «размещенный в социальных медиа контент сможет быть предметом уголовного преследования третьих лиц». Помните сказку про Иванушку, который как увидел лошадь, так залез на нее – и скакал, скакал… пока скакалку не отобрали? Самая демократическая страна в мире (где социальные сети и придумали, и сделали, и вовсю, напомню, использовали, и почему-то именно против третьих стран) что-то начала понимать про завсегдатаев соцсетей.

Как думаете, будут мировые вопли протеста против указа Трампа? Нет. Причину мы с вами видим у себя в Беларуси. Те, кто у нас узурпировал и прихватизировал понятие «демократы», ведут себя так: демократ – только тот, кого они демократом и признали. Любой читающий белорус это знает. Однако пищевая цепочка на наших-то либералах только начинается! Точно так же, как свои филькины грамоты нашим правозащитникам приходится «утверждать» в Брюсселе у «настоящих» защитников прав, – точно так же и главная демократическая страна мира очень быстро расставит всех по местам. Она будет решать, кто в мире демократ, какого сорта, а кто уже нет. Как это всегда и было – что в мировой истории, что в истории «истинной демократии». И наши активисты интернета, независимые сайты испугались. В блогосфере уже началось – там и страницы свои спешно удаляют, и торопливо котиков постят на месте былых зажигательных текстов, а кое-кто вообще из Беларуси сбежал. От грехов своих. Знают кошки, чье мясо ели. Отлично понимают, что уже давно занимаются не распространением новостей и высказыванием мнений, а агитацией и пропагандой. Вместе с дезинформацией, fake news, возбуждением общественного мнения и раскачиванием государственных устоев.