Первый секретарь КПБ: «Мы не дадим деструктивным силам дестабилизировать ситуацию в стране»

Новости Беларуси. Мобилизовать все силы, чтобы сохранить стабильную обстановку в стране – такое заявление прозвучало 11 июля на очередном – 13-м – съезде Коммунистической партии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 кандидатов приехали в Минск, чтобы обсудить насущные вопросы, в том числе и предстоящие выборы Президента. Во время разговора первый секретарь КПБ Алексей Сокол отметил, что тот путь, по которому сейчас идет наша страна, верный и четкий, и коммунистическая партия полностью поддерживает курс развития, взятый действующей властью.

Алексей Сокол, первый секретарь КПБ:

Коммунисты Беларуси неравнодушны к тем процессам, которые происходят сейчас в нашей стране. И мы не дадим деструктивным силам дестабилизировать ситуацию в стране, понимаете? Коммунисты именно выступают за процветание, за развитие динамическое, за мир, стабильность и, конечно, независимость нашей страны.

Коммунистическая партия Беларуси является самой массовой в стране. В ее составе – несколько десятков тысяч человек. В их числе немало молодых людей. По словам руководителей КПБ, приобщать новое поколение к коммунистическому движению несложно, что дает партии возможность постоянно развиваться.

Роман Роль, секретарь городского комитета КПБ по работе с молодежью:

Молодежь – это будущее нашей страны, поэтому, конечно же, мы привлекаем идеалы справедливости, устойчивого развития. То есть создание государства на созидание, а не государства на разрушение.