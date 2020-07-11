«Хотим, чтобы вы все к нам пришли и попробовали поросёночка». Чем кормят на Купалье в Александрии?

Новости Беларуси. Александрия в очередной раз собирает друзей. Отмечать Купалье на берегу Днепра стало уже доброй традицией – из года в год в эти дни июля в Шкловском районе встречаются тысячи участников и гостей фестиваля из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрелищное авиашоу, фейерверк, галаконцерт – это лишь малая часть праздничных событий, которыми в 2020 году запомнится Александрия. Сейчас здесь уже работают тематические подворья, где все желающие могут познакомиться с народными ремеслами и кулинарными традициями каждого региона страны. «Коридор эпох» буквально проведет гостей международного форума по истории Беларуси – от века XIX до современности. Настоящим украшением феста станет праздник национального костюма. Наш корреспондент Ирина Недобоева работает на фестивале. Подробности в видеоматериале.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Мы и в центре праздника Купалье в Александрии. Здесь уже очень многолюдно, гостей с каждой минутой все больше. Еще бы, глаза разбегаются не только от красоты, но и от вкусностей. А запахи! Жаль, камера не передает эти волшебные ароматы.

У нас сегодня не только традиционные драники, но и очень вкусный плов. Приходите попробуйте, пальчики оближете!

Хотим, чтобы вы все к нам пришли и попробовали нашего поросеночка. Очень вкусненький и румяный. Через минут 20-30 поросеночек будет уже готовый.

Организаторы праздника удачно объединили традиции белорусского народа и современность. Это и кухня, и фольклор, и одежда. Ирина Недобоева:

За моей спиной девушки готовятся к дефиле. Кстати, накануне мне удалось пообщаться с ними. И я не удержалась, чтобы не примерить на себя этот наряд. Ну, как тут удержаться, ведь эта коллекция одежды из белорусского льна по своему уникальна. Кто создавал такую красоту?

Эльвира Жвикова, руководитель дизайн-центра ОАО «Камволь»:

Эта красота создана нашими белорусскими дизайнерами. Белорусский лен – это бренд, это наш северный шелк. И, конечно, красота наших девушек – это тоже вдохновляющий момент для дизайнеров. Более того, наше этническое наследие, наше культурное наследие – все это побуждает нас, белорусских дизайнеров, работать с нашим белорусским льном и создавать эти эксклюзивные вещи для наших обожаемых покупателей, для наших клиентов, для наших белорусских людей.

Впервые для гостей фэста организовали кемпинг. Здесь есть места и для палаток, и для домиков на колесах. А еще праздник в Александрии в этом году проходит под патронатом ЮНЕСКО. Это такая форма поддержки для разного рода мероприятий национального и международного уровня.