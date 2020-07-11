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Белорусские медики провели уже более 1 миллиона 100 тысяч исследований по выявлению коронавируса

11 июля 2020 15:08
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси обновил данные по заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 11 июля в стране выздоровели и выписаны из больниц почти 55 тысяч пациентов, у которых ранее был подтвержден вирус нового типа.

Белорусские медики провели уже более 1 миллиона 100 тысяч исследований по выявлению коронавируса-1

К этому дню медики провели уже более 1 миллиона 100 тысяч лабораторных исследований по выявлению коронавируса. С положительным результатом зарегистрированы 64 тысячи 767 человек.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 459 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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