Белорусские медики провели уже более 1 миллиона 100 тысяч исследований по выявлению коронавируса

На 11 июля в стране выздоровели и выписаны из больниц почти 55 тысяч пациентов, у которых ранее был подтвержден вирус нового типа.

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси обновил данные по заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому дню медики провели уже более 1 миллиона 100 тысяч лабораторных исследований по выявлению коронавируса. С положительным результатом зарегистрированы 64 тысячи 767 человек.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 459 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.