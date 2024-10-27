О подготовке белорусского спецназа и усилении южных рубежей. Разговор с командующим силами спецопераций

Служба безопасности Президента была основана на базе группы «Альфа» КГБ, а также главного управления госохраны МВД, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Это был период лихих девяностых со всеми вытекающими, и молодой Президент молодой страны тогда только выстраивал облик эффективного силового блока страны. В СБП шли лучшие из разных подразделений. Так и сегодня. В нашей стране продолжают появляться отряды специального назначения, спецподразделения. Потому что опыт боевых действий на территории Украины показал, что большего успеха достигают небольшие, но маневренные, подготовленные формирования. Только во внутренних войсках в 2023 году было создано девять спецподразделений. К слову, с одним из них – «Торнадо» – команда программы «Неделя» имела возможность потренироваться. Вопросы оказания медпомощи, навыки обращения с оружием. Отметим, аналогичные аспекты включает программа военно-патриотических клубов. С нами, например, тренировались девочки из клуба «Доблесть». Что касается вооруженных сил, то здесь никто, кроме сил специальных операций. На неделе они отметили День специальной разведки. Как меняется этот высокомобильный род войск? Юлия Матяш в программе «Неделя» расспросила их неизменного командира, генерала Денисенко. Юлия Матяш, СТВ:

Ситуация вокруг Беларуси остается напряженной. И в первую очередь речь идет о наших южных рубежах. Какие задачи выполняют силы специальных операций по усилению границы?

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Было принято решение главы государства по выделению сил для усиления, именно для прикрытия южного участка границы. Для адекватного реагирования на то, что происходит. И в зависимости от той обстановки, которая происходит на той стороне, силы то увеличиваются, то уменьшаются. Но на сегодня основной задачей сил специальных операций для выполнения задач по прикрытию участков госграницы является оказание помощи и поддержки именно пограничникам. Кроме того, у нас же вдоль границы расположены и большие базы арсеналов, которые соответствующим образом мы должны усиливать, прикрывать. И если о других объектах, тех же аэродромах, мы выполняем задачу именно по усилению, по прикрытию границы и оказанию помощи пограничникам. Юлия Матяш:

Современные боевые реалии очень сильно отличаются от того, что было даже, условно, 10 лет назад. И те же беспилотники взять. «Оператором дронов должен быть любой почти солдат»

Вадим Денисенко:

Конфликты, которые сейчас происходят, – это не только мы берем здесь, на южных границах. Давайте посмотрим, что происходит арабо-израильский конфликт. Показывает, насколько меняется форма и способы применения вооруженных сил. И мы перестраиваем всю подготовку и обученность людей. Оснащение-то все надо быстро менять, потому что под сегодняшний день. А теперь задача идет, что оператором дронов должен быть любой почти солдат сейчас. Вот это надо вводить в практику. Вот мы этим сейчас занимаемся. В этом году специально для подготовки операторов дронов мы построили современную полосу преодоления, потому что требуется – он должен уметь влететь в окошко, он должен уметь остановиться там, где надо, и посмотреть то, что надо, в лесу выйти. Вот для этого и создаются учебно-материальные базы. Сейчас солдаты готовятся по-другому совершенно. И действия в окопе другие, и выход на рубеж. Это время диктует, это необходимо, поэтому в таком плане мы и работаем. Юлия Матяш:

Затронули тему подготовки специалистов, и такую задачу ставил глава государства, в частности перед военными. Как белорусские военные используют опыт российских коллег?

Вадим Денисенко:

Мы готовим Вооруженные Силы под те требования, которые нам надо, чтобы наши специалисты могли это делать. Поэтому мы используем все. Мы используем учебную материальную базу Российской Федерации, черпаем оттуда тот опыт, который нам необходим, потому что там все преподаватели, прошедшие войну. И они преподают чуть-чуть по-другому, под другие требования. Мы это все учитываем. Много новых предметов появляются. Та же тактическая медицина. Обратите внимание, если раньше была просто военно-медицинская подготовка, на которой главное, чтобы кто-нибудь умел себя перебинтовать, то сейчас тактическая медицина – это жизнь солдата на поле боя.

Вадим Денисенко:

Те же мероприятия минно-подрывного дела. Оно опять на сегодня выходит на новую высоту, потому что мы видим сейчас в той же Украине, что одна, что вторая сторона – все старые мины советского производства применяются в полном объеме. И они, причем, применяются очень эффективно. А мы от этого отходили. Каждый день все это новое вводится. Как только где-то подчеркнули какую-то новую информацию, ее апробировали, провели, посмотрели, перестроили на свою местность. У нас лесисто-болотистая – совершенно другая местность. Мы под себя. Что мы можем? Если мы будем обороняться, как сделать правильно? Где-то мы ушли от муштры, от строевой подготовки, а отдали больше именно на боевые предметы, которые нам позволяют готовить специалистов.

Юлия Матяш:

Но нашим опытом мы делимся, в том числе и с зарубежными коллегами. Недавно проходили совместные с китайской стороной учения «Атакующий сокол». Может быть, чем-то готовы были поделиться с нашими китайскими коллегами?