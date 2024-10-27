Коллектив СТВ принял участие в акции «Дай лесу новае жыццё!»
Еще одна статья нашего экспорта – продукция из древесины. Жесточайшее требование главы государства – никакой продажи сырья, только переработка в продукцию с высокой добавленной стоимостью, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Иначе в чем смысл? Продавать богатство за дешево, а потом покупать сделанное из него необходимое за дорого? Конечно, это не в интересах белорусов.
Но главное, чтобы было из чего делать. Лесом хоть и покрыто 40 % территории страны, но мы же понимаем, что это ресурс, нуждающийся в обновлении. Особенно после того, как был выкошен стихией. Все мы помним июльские кадры.
Президент поручил сделать все, чтобы ни один кубометр упавшего леса не пропал и восстановить лесонасаждения на пострадавших от стихии территориях за следующий год. Работы начали уже в этом. Осень – как раз самая подходящая для этого пора.
Команда СТВ не осталась в стороне от полезного дела – вместе с коллегами из Министерства информации меняла ландшафт Вилейского района.
Александр Третьяков, заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам ЗАО «Столичное телевидение»:
Очень приятно с родным коллективом принять участие в этой замечательной акции, которую открыл Президент, – посадить эти деревья, которые через 80 лет станут, как нам обещали, замечательными, красивыми сосенками, елями. Все, кто здесь принимает участие, с энтузиазмом это восприняли, получили заряд бодрости, здоровья на свежем воздухе.