Коллектив СТВ принял участие в акции «Дай лесу новае жыццё!»

Еще одна статья нашего экспорта – продукция из древесины. Жесточайшее требование главы государства – никакой продажи сырья, только переработка в продукцию с высокой добавленной стоимостью, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Иначе в чем смысл? Продавать богатство за дешево, а потом покупать сделанное из него необходимое за дорого? Конечно, это не в интересах белорусов.

Но главное, чтобы было из чего делать. Лесом хоть и покрыто 40 % территории страны, но мы же понимаем, что это ресурс, нуждающийся в обновлении. Особенно после того, как был выкошен стихией. Все мы помним июльские кадры.

Президент поручил сделать все, чтобы ни один кубометр упавшего леса не пропал и восстановить лесонасаждения на пострадавших от стихии территориях за следующий год. Работы начали уже в этом. Осень – как раз самая подходящая для этого пора.