Влюблённые в небо: как прошёл выпуск лётчиков из Военной академии?

Выше всех летают молодые люди, сделавшие выбор в пользу военной авиации. Попасть туда сложно, еще сложнее нести службу – особенно сейчас, когда в небе то и дело неспокойно. Сложно не восхищаться этой внешне красивой профессией. В Беларуси военных летчиков готовят в Военной академии – выпускают их позже других, осенью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Когда мечты обретают крылья. В 2024 году в Военной академии выпустили 17 летчиков. О тех, кого небо зовет покорять новые горизонты, расскажет Диана Головач.

Александр Панизник уже в четвертом классе определился с будущей профессией. И пока сверстники покупали радиоуправляемые вертолеты, мальчик заглядывался на настоящие боевые модели и все больше влюблялся в небо. Кадетское училище, затем и авиационный факультет Военной академии – так мечта покорять новые вершины стала реальностью.

Александр Панизник, выпускник авиационного факультета Военной академии Беларуси:

Когда на распределении на комиссию на первом курсе меня спросили, куда именно я хочу, я точно знал, что я хочу стать именно вертолетчиком, как мой дедушка. Чтобы хотя бы быть достойным его, хотя бы хоть чуть-чуть приблизиться к его заслугам. Бывалый офицер едва сдерживает слезы, глядя на внука. Боевой летчик Михаил Емельянов прошел службу в Афганистане и ликвидировал последствия Чернобыльской катастрофы, и сегодня не без гордости передает небо в надежные руки.

Михаил Емельянов:

Фуражка, пилотка сделали свое дело, и все. И очень, наверное, повлияли фотографии, китель мой. Ну и воспоминания очень сильно повлияли на него. Эмоции переполняют, династия сохраняется.

Александр – один из 17 выпускников, кто станет на крыло в этом году. Дипломы о высшем авиационном образовании получили восемь пилотов самолета и девять – вертолета. На 50-й смешанной авиационной базе подготовили все, чтобы новое пополнение выполняло боевые задачи с уже опытными летчиками – в буквальном смысле на высоте.

Александр Беляев, командир 50-й смешанной авиационной базы:

Молодое пополнение необходимо не только в нашей части, а в целом Вооруженным силам. Конечно же, это молодая кровь, новые взгляды на определенные вещи. А как принимаем – с распростертыми объятиями, разумеется, как и в любом воинском коллективе. Назначается офицер, более опытный, который вводит в курс дела молодого офицера, знакомит с нашими традициями, с нашими устоями, объясняет определенные тонкости нашей работы.

Ситуация вокруг наших границ остается напряженной. Причина тому – активная милитаризация Европы. У наших рубежей свой военный контингент постоянно увеличивают страны Балтии и Польша. Вдоль нашей границы с ЕС уже находится более 120 боевых самолетов – в ангарах они не стоят без дела: наши силы ПВО ежедневно фиксируют до 20 вылетов. И это надо учитывать, чтобы всегда быть готовым к любым внешним вызовам и угрозам: первые учения не за облаками.