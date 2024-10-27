Хорошие дороги не должны быть роскошью – как выполняют поручение Президента?

Кто бы что ни говорил, но одним из неоспоримых преимуществ Беларуси можно считать ее компактность и дороги. Хотя бы потому, что одними ездим и мы с вами, и руководители страны. Лукашенко: где только возможно и невозможно, мы должны строить дороги с бетонным покрытием! – подробности здесь. То есть для галочки сделать и отрапортовать не получится. Да и боком вылезет же! Наша страна все же транзитная, с учетом санкций, с небольшими поправками, но это часть нашего дохода. Еще один аспект – хорошие дороги, хорошее транспортное сообщение – шаг от перенаселения столицы и других крупных городов, а значит, шанс для развития регионов. За последние четыре года объемы финансирования дорожного строительства уже увеличены вдвое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если в 2021-м потратили чуть меньше миллиарда рублей, то в текущем, который еще не закончился, уже 2,5. Но если с дорогами республиканского значения более или менее разобрались, то что с локальными, которые связывают даже не областные центры, а районы с агрогородками и деревнями?

Ответ на вопрос можно будет найти в обновленной программе «Дороги Беларуси». Она будет рассчитана на 5 лет по 2030-й. Главное понимать, что все это большие деньги и большие траты бюджета, на который работает вся страна – глава государства требует, чтобы вложения были максимально эффективными, а не пришлось раз в сезон латать ямы. Пока же жалобы на дороги в топе, даже на горячую линию нашего телеканала регулярно поступают. Чтобы не быть голословными давайте разбираться, кто и за что отвечает? Галина Буро продолжит тему.

Из двух ям выбрать меньшую, и так с десяток раз за день. Водитель Фанипольского агрокомбината Андрей по этой дороге перевозит щебень для стройки. Эмоций уже не скрывает. Именно этот путь для него наиболее утомительный. Признается, когда работал дальнобойщиком, отмечали с коллегами, что на фоне многих стран даже европейские и белорусские дороги отличались качеством. Но, видимо, этот проблемный участок и есть то самое исключение из правил. Вообще убивание машины полностью. Сами же видели какие ямы.

Бесхозяйственность в прямом смысле. После жалоб от людей контролирующие органы стали разбираться, кому принадлежит дорога, и парадокс: никому. Она не закреплена ни за ЖКХ, ни за какой-либо дорожной организацией. Дело в расположении. Частично в Фаниполе, второй участок за чертой города (тот самый проблемный). Пришло время найти ответ на дорожный вопрос.

Денис Прокопчик, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:

С ноября месяца уже будет данный участок обслуживаться на границе населенного пункта Дзержинского ЖКХ. Этот случай специалисты называют уникальным. Ничейный асфальт в Минской области выявили впервые. Правда, порой, отмечают сами граждане, и при наличии хозяина на дорогах бывает негладко.

Сергей Александров, начальник управления комитета госконтроля Минской области:

Обычно жалуются на состояние дорог: отсутствие нормальной обочины, отсутствие освещения и по улично-дорожной сети в населенных пунктах для того, чтобы было удобство передвижения пешеходов. Ключевые дороги в лучшей степени поддерживаются, выделяются средства, поэтому по таким дорогам вопросов меньше. Были соответствующие поручения главы государства – привести все дороги в порядок. С учетом этого был увеличен объем финансирования. В Беларуси действительно железобетонно взялись за качество дорог. Каждое обращение от людей берется на контроль. И если с республиканскими магистралями за последние годы более-менее разобрались, то местные дороги сегодня в фокусе внимания. В Гродненской области выполнение задачи уже приблизили к 100 %.