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Нет ничего, спокойно! Командующий силами спецопераций о ситуации на южной границе Беларуси

27 октября 2024 17:31
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На неделе силы специальных операций отметили День специальной разведки. Как меняется этот высокомобильный род войск?

Юлия Матяш в программе «Неделя» расспросила их неизменного командира, генерала Денисенко.

Юлия Матяш, СТВ:
Какой сейчас уровень угрозы? Вы, может быть, что-то видите, что-то наблюдаете?

Нет ничего, спокойно! Командующий силами спецопераций о ситуации на южной границе Беларуси-2

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
На сегодня, я вам сразу говорю, нет ничего. Спокойно. Что наши пограничники, что их пограничники выполняют свои задачи. Их пограничники усилены подразделением территориальной обороны, которое выполняет свои функции. Мы тоже где-то стоим, помогаем нашим пограничникам при необходимости. В 2022-м – да, было. Нам листовки закидывали, непристойные жесты, прибивали. Ну, чего там не было только. Но сейчас этого нет. Никогда они агрессивно не отвечали и вели себя более корректно.

# Интервью # Вооруженные силы Республики Беларусь # Вадим Денисенко # Юлия Матяш

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