Нет ничего, спокойно! Командующий силами спецопераций о ситуации на южной границе Беларуси

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

На сегодня, я вам сразу говорю, нет ничего. Спокойно. Что наши пограничники, что их пограничники выполняют свои задачи. Их пограничники усилены подразделением территориальной обороны, которое выполняет свои функции. Мы тоже где-то стоим, помогаем нашим пограничникам при необходимости. В 2022-м – да, было. Нам листовки закидывали, непристойные жесты, прибивали. Ну, чего там не было только. Но сейчас этого нет. Никогда они агрессивно не отвечали и вели себя более корректно.