Лукашенко – Демешину: Дальний Восток для нас просто психологически является очень важным регионом

Президентом страны избран Александр Лукашенко. За действующего главу государства свой голос отдали 86,82 % белорусских избирателей. И это весомый электоральный аргумент! Поздравление в формате оффлайн 3 января из союзной России – это теплые слова от губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. С этого, по сути, начались переговоры во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, это первый визит в Беларусь российского губернатора в новом году.

Тесные межрегиональные связи на пространстве от Бреста до Владивостока, вне всяких сомнений, основа прочных союзных отношений. И этой стратегии два государства следуют долгие годы. Александр Лукашенко лично встречается с руководителями российских регионов, которые в Минске гости весьма частые. Например, в 2023-м в Беларусь приезжали 38 делегаций во главе с губернаторами, и это дает свои плоды. Именно так проще от слов перейти к делу, а значит, наполнить союзный тандем конкретными взаимовыгодными проектами.

Именно из таких маленьких пазлов проще и эффективнее составлять общую картину белорусско-российского сотрудничества. Тем более оба президента межрегиональное взаимодействие обозначили как один из приоритетов развития Союзного государства. Что до Хабаровского края и руководителя этого региона, то в должности он меньше года, но уже успел познакомиться и наладить диалог с белорусскими коллегами. А подтверждение его эффективности – уровень товарооборота. За второе полугодие 2024-го он увеличился на 40 %. А с учетом договоренностей может стать еще больше. Ведь сотрудничество с Дальним Востоком – вопрос стратегический.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Часто я встречаюсь с губернаторами Российской Федерации. В этом вижу хороший знак на перспективу в плане решения тех главных вопросов, которые сегодня стоят перед Россией и Беларусью. Жизнь поставила эти вопросы. И если бы меня спросили, я этому рад или нет, мне трудно было бы ответить. Хорошо то, что наконец-то и внешние условия заставили нас заниматься своими проблемами внутри и меньше посматривать по сторонам. Я абсолютно убежден, что, несмотря на серьезность вызова, мы абсолютно в состоянии в нынешних условиях решить те вопросы, которые, как я сказал, жизнь поставила перед нами. Владивосток, Хабаровский край, короче, Дальний Восток для нас просто психологически являются очень важными регионами, поскольку я человек советский и считаю, что это не чужие нам регионы, и мы прежде всего должны обратить внимание на эти регионы, чтобы они не чувствовали какую-то отдаленность от центра, что они чужие, не дай бог. Поэтому мы готовы в приоритетном порядке рассматривать вопросы поставки продовольствия, необходимого для Хабаровского края, и сотрудничества в области агропромышленного комплекса. Такой опыт есть, сотрудничество с Сахалином, потом Владивосток, очень много мы сделали. Мы в вашем распоряжении. Насколько мы можем, готовы работать. Закрытых тем нет. По всем направлениям будем с вами сотрудничать.