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Григорий Азарёнок: «Вы все, мерзкие крысы, боитесь правды, вы боитесь света. Но эту правду говорит сам Роман Протасевич»

03 июня 2021 17:41
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Новости Беларуси. Действия белорусских авиационных властей и экстренных служб по внеплановой посадке самолета Ryanair в Минске полностью соответствовали международным нормам и правилам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию буквально по секундам 2 июня разложили наши коллеги в фильме-расследовании на телеканале ОНТ. Подробно остановились и на личности задержанного Романа Протасевича, летевшего рейсом. Как он сам прокомментировал этот факт и кому было выгодно, чтобы Boeing экстренно приземлился в Минске? Сегодня он расскажет еще больше.

Григорий Азарёнок: «Вы все, мерзкие крысы, боитесь правды, вы боитесь света. Но эту правду говорит сам Роман Протасевич»-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Ну что, крысы, как вам? Каково вам жить с ощущением, что каждого могут сдать в любой момент, что никто ничего не может гарантировать, что ваши западные хозяева смотрят на вас, как на грязь на подошве, которую в любой момент можно вычистить?

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это внеплановый выпуск программы «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок:
Меня, ей богу, умиляет ваше удивление и упорное неверие. Нужно совсем не знать Запад, его спецслужбы, его методы, чтобы удивляться тому, что Протасевича сдали. Они вырезали и травили целые народы, они столетиями грабили огромные континенты, они вырастили Гитлера для войны с СССР, а затем присоединились к его уничтожению. И вы думаете, что они будут жалеть какого-то жалкого Протасевича, какую-то дуру Тихановскую, какого-то запойного багажного сидельца или малолетнего коксоблогера?

Григорий Азарёнок: «Вы все, мерзкие крысы, боитесь правды, вы боитесь света. Но эту правду говорит сам Роман Протасевич»-4

Григорий Азаренок:
Они вас всех по очереди убьют, сдадут, зальют трусы «Новичком», выбросят, выпотрошат и не подавятся. Это уж законы такие на Западе, еще со времен Макиавелли. В их политике уместна только целесообразность и выгода. А вы им выгодны – мертвые или за решеткой.

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Как было смешно, когда их ручные инфошавки побежали оправдываться: то часы неправильные, то надписи, то еще что-то. Это уже очень смешно. И тут же любимый способ – выкатывать маму. На жалость давить. Вот, мол, посмотрите, у него лицо затемнено и заблюрено. Это настолько глупо, что даже разбирать не хочется.

Григорий Азарёнок: «Вы все, мерзкие крысы, боитесь правды, вы боитесь света. Но эту правду говорит сам Роман Протасевич»-7

Григорий Азаренок:
Но уже через 10 минут ОНТ дает новый анонс. Роман Протасевич в гостях у Марата Маркова в программе «Ничего личного». Тут камеры высокой четкости есть, профессиональный свет есть, а синяков нет. Ну нет и все. Мама, ну не позорьтесь вы, хватит уже настолько пошло и грязно отрабатывать крохи, спекулируя на судьбе сына.

Григорий Азаренок:
Тут заверещали, мол, не по закону показывать материалы следствия по телевидению. Слушайте, а по закону устраивать гевалт, утверждать о терроризме, когда еще и 10 минут не прошло после инцидента? По закону, не проведя никакого расследования, утверждать всякую ересь на саммитах, брифингах и прочих сходках?

Григорий Азарёнок: «Протасевич будет говорить. А вы, предатели, будете орать, визжать, плакать и бояться»

Григорий Азаренок:
Вы все, мерзкие крысы, боитесь правды, вы боитесь света. Но эту правду говорит сам Роман Протасевич. Он сам, слышите, сам, без всякого принуждения утверждает, что это провокация.

Григорий Азарёнок: «Вы все, мерзкие крысы, боитесь правды, вы боитесь света. Но эту правду говорит сам Роман Протасевич»-10

Роман Протасевич, пассажир рейса FR4978 Афины – Вильнюс:
У меня был личностный конфликт только с одним человеком, причем был таким достаточно напряженным, особенно в последние дни. Изначально у нас не было с ним каких-то больших конфликтов, за исключением того, когда на первой совместной пьянке были. Он сказал: «У нас с тобой могут быть проблемы, мол, у нас два с тобой сильных лидерских характера. И у нас явно рано или поздно будут какие-то проблемы».

Я, честно говоря, до сих пор не знаю, является ли вот эта ситуация продолжением конфликта. Ну, опять же, если я просто расскажу подробнее. Я на самом деле думал о том, что с учетом того, что единственный раз, когда я вообще написал о том, как, куда, на каком самолете я буду лететь и перемещаться, было вот в рабочем чате за 40 минут до вылета. Где есть, в принципе, и этот человек.

Случается такая ситуация, особенно с учетом того, что, естественно, так как я находился в СИЗО и у меня не было доступа ни к какой информации, одной из первых вещей, о которой я подумал, что реально меня просто подставили, потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу.

Я уверен, что у него были так или иначе связи с «Киберпартизанами», которые и раньше занимались лжеминированиями. Причем практически на всей территории страны и массово. То есть, в принципе, подобные действия уже были.

Григорий Азарёнок: «Вы все, мерзкие крысы, боитесь правды, вы боитесь света. Но эту правду говорит сам Роман Протасевич»-13

Григорий Азаренок:
И железный аргумент, который опровергнуть вы никогда не сможете. Никогда. Вячорка сделал пост о том, что Протасевича задержали тогда, когда он спокойно находился в аэропорту. Когда никто не знал о том, что он там. Истерику подхватил тупой сандаль. После этого ГУБОП не мог не задержать старого знакомого.

Григорий Азаренок:
Опровергнуты все мифы, все нагромождения подлого вранья. Про то, что экипажи были высланы заранее, про то, что был перехват истребителем. Все оказалось наглой и тупой ложью. Хотя это и так было понятно. Если бы боевой самолет пошел на перехват, сколько визга подняли бы те, кто сидел в нем. Были бы сотни видеозаписей и интервью. Но этого не было. Мы правы, и мы опровергли вашу ложь.

Григорий Азаренок:
Но от этого что-то изменится? Уверен, нет. НАТО, ЕС, Украина – им не нужна правда. Им она неинтересна. Для них это всего лишь повод для новой волны вражды. И Протасевич здесь оказался разменной монетой. Такая же судьба ждет всех беглых упырей. И поделом.

Григорий Азарёнок: «Вы все, мерзкие крысы, боитесь правды, вы боитесь света. Но эту правду говорит сам Роман Протасевич»-16

Григорий Азаренок:
Примкните к экранам, беглые. Включайте телевизор, продажные. Посмотрите большое интервью Романа Протасевича. Он все расскажет. Про тебя, Степа, про тебя, Вячорка, про вас всех. Про всю вашу мерзкую кодлу. Про деньги и связи, про интриги и козни, про все, чего вы так боитесь. Вы понимаете, что после этого вы покойники. И когда вас всех сдадут, в этот день в стране закончится шампанское. А для вас закончатся европейские отели и бордели, кокс и утехи с Франаком. Сережа ждет, Света. Начинается новый этап.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Марат Марков # Роман Протасевич # Светлана Тихановская # Франак Вячорка # Степан Путило # Фотофакт

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