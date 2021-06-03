Григорий Азарёнок: «Вы все, мерзкие крысы, боитесь правды, вы боитесь света. Но эту правду говорит сам Роман Протасевич»

Новости Беларуси. Действия белорусских авиационных властей и экстренных служб по внеплановой посадке самолета Ryanair в Минске полностью соответствовали международным нормам и правилам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуацию буквально по секундам 2 июня разложили наши коллеги в фильме-расследовании на телеканале ОНТ. Подробно остановились и на личности задержанного Романа Протасевича, летевшего рейсом. Как он сам прокомментировал этот факт и кому было выгодно, чтобы Boeing экстренно приземлился в Минске? Сегодня он расскажет еще больше.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну что, крысы, как вам? Каково вам жить с ощущением, что каждого могут сдать в любой момент, что никто ничего не может гарантировать, что ваши западные хозяева смотрят на вас, как на грязь на подошве, которую в любой момент можно вычистить? Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это внеплановый выпуск программы «Тайные пружины политики». Григорий Азаренок:

Меня, ей богу, умиляет ваше удивление и упорное неверие. Нужно совсем не знать Запад, его спецслужбы, его методы, чтобы удивляться тому, что Протасевича сдали. Они вырезали и травили целые народы, они столетиями грабили огромные континенты, они вырастили Гитлера для войны с СССР, а затем присоединились к его уничтожению. И вы думаете, что они будут жалеть какого-то жалкого Протасевича, какую-то дуру Тихановскую, какого-то запойного багажного сидельца или малолетнего коксоблогера?

Григорий Азаренок:

Они вас всех по очереди убьют, сдадут, зальют трусы «Новичком», выбросят, выпотрошат и не подавятся. Это уж законы такие на Западе, еще со времен Макиавелли. В их политике уместна только целесообразность и выгода. А вы им выгодны – мертвые или за решеткой. Николай Щёкин: Протасевича за 30 сребреников предали. Кто на очереди? Как было смешно, когда их ручные инфошавки побежали оправдываться: то часы неправильные, то надписи, то еще что-то. Это уже очень смешно. И тут же любимый способ – выкатывать маму. На жалость давить. Вот, мол, посмотрите, у него лицо затемнено и заблюрено. Это настолько глупо, что даже разбирать не хочется.

Григорий Азаренок:

Но уже через 10 минут ОНТ дает новый анонс. Роман Протасевич в гостях у Марата Маркова в программе «Ничего личного». Тут камеры высокой четкости есть, профессиональный свет есть, а синяков нет. Ну нет и все. Мама, ну не позорьтесь вы, хватит уже настолько пошло и грязно отрабатывать крохи, спекулируя на судьбе сына. Григорий Азаренок:

Тут заверещали, мол, не по закону показывать материалы следствия по телевидению. Слушайте, а по закону устраивать гевалт, утверждать о терроризме, когда еще и 10 минут не прошло после инцидента? По закону, не проведя никакого расследования, утверждать всякую ересь на саммитах, брифингах и прочих сходках? Григорий Азарёнок: «Протасевич будет говорить. А вы, предатели, будете орать, визжать, плакать и бояться» Григорий Азаренок:

Вы все, мерзкие крысы, боитесь правды, вы боитесь света. Но эту правду говорит сам Роман Протасевич. Он сам, слышите, сам, без всякого принуждения утверждает, что это провокация.

Роман Протасевич, пассажир рейса FR4978 Афины – Вильнюс:

У меня был личностный конфликт только с одним человеком, причем был таким достаточно напряженным, особенно в последние дни. Изначально у нас не было с ним каких-то больших конфликтов, за исключением того, когда на первой совместной пьянке были. Он сказал: «У нас с тобой могут быть проблемы, мол, у нас два с тобой сильных лидерских характера. И у нас явно рано или поздно будут какие-то проблемы». Я, честно говоря, до сих пор не знаю, является ли вот эта ситуация продолжением конфликта. Ну, опять же, если я просто расскажу подробнее. Я на самом деле думал о том, что с учетом того, что единственный раз, когда я вообще написал о том, как, куда, на каком самолете я буду лететь и перемещаться, было вот в рабочем чате за 40 минут до вылета. Где есть, в принципе, и этот человек. Случается такая ситуация, особенно с учетом того, что, естественно, так как я находился в СИЗО и у меня не было доступа ни к какой информации, одной из первых вещей, о которой я подумал, что реально меня просто подставили, потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу. Я уверен, что у него были так или иначе связи с «Киберпартизанами», которые и раньше занимались лжеминированиями. Причем практически на всей территории страны и массово. То есть, в принципе, подобные действия уже были.

Григорий Азаренок:

И железный аргумент, который опровергнуть вы никогда не сможете. Никогда. Вячорка сделал пост о том, что Протасевича задержали тогда, когда он спокойно находился в аэропорту. Когда никто не знал о том, что он там. Истерику подхватил тупой сандаль. После этого ГУБОП не мог не задержать старого знакомого. Григорий Азаренок:

Опровергнуты все мифы, все нагромождения подлого вранья. Про то, что экипажи были высланы заранее, про то, что был перехват истребителем. Все оказалось наглой и тупой ложью. Хотя это и так было понятно. Если бы боевой самолет пошел на перехват, сколько визга подняли бы те, кто сидел в нем. Были бы сотни видеозаписей и интервью. Но этого не было. Мы правы, и мы опровергли вашу ложь. Григорий Азаренок:

Но от этого что-то изменится? Уверен, нет. НАТО, ЕС, Украина – им не нужна правда. Им она неинтересна. Для них это всего лишь повод для новой волны вражды. И Протасевич здесь оказался разменной монетой. Такая же судьба ждет всех беглых упырей. И поделом.