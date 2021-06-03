Сергей Сивец о приёме граждан в Мачулищах: острота вопросов связана с эффективностью работы местных органов власти

Новости Беларуси. Решить вопросы оперативно и качественно. В Мачулищах председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец провел личный прием граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Поднимались разные вопросы, большинство касались сферы жилищно-коммунального хозяйства: качество питьевой воды, подтопление, самовольная застройка. Интересовали жителей и темпы строительства жилья для многодетных, а также обеспечение кадрами в медицине. Дорожную тему затронул местный житель Сергей Бахур. Он обратился с просьбой о ремонте пешеходных дорожек.

Сергей Бахур, житель городского поселка Мачулищи:

Сегодня обратился с вопросами по ремонту пешеходных дорожек, а также их устройства для лиц с ограниченными возможностями, ремонту придомовых территорий и обеспечению специалистами в местной поликлинике. Приемом остался доволен, мои озвученные вопросы были приняты к сведению. Надеюсь, что они решатся в положительном плане.