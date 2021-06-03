Сергей Сивец о приёме граждан в Мачулищах: острота вопросов связана с эффективностью работы местных органов власти
Новости Беларуси. Решить вопросы оперативно и качественно. В Мачулищах председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец провел личный прием граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Поднимались разные вопросы, большинство касались сферы жилищно-коммунального хозяйства: качество питьевой воды, подтопление, самовольная застройка. Интересовали жителей и темпы строительства жилья для многодетных, а также обеспечение кадрами в медицине.
Дорожную тему затронул местный житель Сергей Бахур. Он обратился с просьбой о ремонте пешеходных дорожек.
Сергей Бахур, житель городского поселка Мачулищи:
Сегодня обратился с вопросами по ремонту пешеходных дорожек, а также их устройства для лиц с ограниченными возможностями, ремонту придомовых территорий и обеспечению специалистами в местной поликлинике. Приемом остался доволен, мои озвученные вопросы были приняты к сведению. Надеюсь, что они решатся в положительном плане.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Результат этих вопросов и острота этих вопросов связаны в первую очередь с эффективностью работы местных органов власти. Там, где качественно и эффективно работают местные органы власти, как правило, острота этих вопросов не очень высока и количество, соответственно, обращений граждан по разрешению этих вопросов. Там, где есть проблемы, наша основная задача – выехать и постараться оказать помощь и поддержку.
Всего на приеме граждан Сергей Сивец рассмотрел 26 вопросов. Часть проблем удалось решить на месте, остальные взяты на контроль.