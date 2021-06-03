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Сергей Сивец о приёме граждан в Мачулищах: острота вопросов связана с эффективностью работы местных органов власти

03 июня 2021 17:53
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Новости Беларуси. Решить вопросы оперативно и качественно. В Мачулищах председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец провел личный прием граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Сивец о приёме граждан в Мачулищах: острота вопросов связана с эффективностью работы местных органов власти-1

Поднимались разные вопросы, большинство касались сферы жилищно-коммунального хозяйства: качество питьевой воды, подтопление, самовольная застройка. Интересовали жителей и темпы строительства жилья для многодетных, а также обеспечение кадрами в медицине.

Дорожную тему затронул местный житель Сергей Бахур. Он обратился с просьбой о ремонте пешеходных дорожек.

Сергей Сивец о приёме граждан в Мачулищах: острота вопросов связана с эффективностью работы местных органов власти-4

Сергей Бахур, житель городского поселка Мачулищи:
Сегодня обратился с вопросами по ремонту пешеходных дорожек, а также их устройства для лиц с ограниченными возможностями, ремонту придомовых территорий и обеспечению специалистами в местной поликлинике. Приемом остался доволен, мои озвученные вопросы были приняты к сведению. Надеюсь, что они решатся в положительном плане.

Сергей Сивец о приёме граждан в Мачулищах: острота вопросов связана с эффективностью работы местных органов власти-7

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Результат этих вопросов и острота этих вопросов связаны в первую очередь с эффективностью работы местных органов власти. Там, где качественно и эффективно работают местные органы власти, как правило, острота этих вопросов не очень высока и количество, соответственно, обращений граждан по разрешению этих вопросов. Там, где есть проблемы, наша основная задача – выехать и постараться оказать помощь и поддержку.

Всего на приеме граждан Сергей Сивец рассмотрел 26 вопросов. Часть проблем удалось решить на месте, остальные взяты на контроль.

# Прием граждан # общество # Сергей Бахур # Сергей Сивец # Фотофакт

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