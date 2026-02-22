В Минске прошёл городской этап спортивно-массового мероприятия «Спорт семье из года в год силу духа придаёт!»

Шесть команд отправились в орбитальное путешествие вместе с собаками-космонавтами Белкой и Стрелкой, чтобы узнать секреты их здоровья. Необычный сценарий подготовили организаторы городского этапа конкурса «Спорт семье из года в год силу духа придает!». Он объединил более 250 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 93-й столичной школе собрались ученики 4-7 классов, их родителей и педагоги.

Маршрут состоял из семи станций по цветам радуги, каждая из которых раскрывала секрет здорового образа жизни. Приглашенные гости и учителя рассказали участникам о правилах личной гигиены и пользе плавания. Провели мастер-класс по приготовлению сбалансированного завтрака, а также показали уникальные техники массажа и упражнения, которые помогут ровно держать осанку.

Надежда Веремей, учащаяся средней школы №93 Минска имени Владимира Коваленка: Я считаю, что это очень полезно для тела, для вообще развития. Для меня здоровый образ жизни – это когда ты занимаешься спортом, следишь за собой, стараешься не проводить время в телефоне долго, дома засиживаться, надо гулять, развиваться.

Виктор Исмагулов, учитель физической культуры средней школы №93 Минска имени Владимира Коваленка:

Здесь у нас фестиваль «Радуга здоровья» направлен на здоровый образ жизни: искоренение вредных привычек, приобретение полезных привычек. На этом городские соревнования заканчиваются. Награждаются победители ценными призами, грамотами.

В завершении экспедиции все команды собрались вместе, чтобы пройти полосу препятствий и составить общую радугу – символ единства спорта и здоровья для всех. Достойный финал азартных стартов.