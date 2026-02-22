Большая премьера! В кинотеатре «Москва» презентуют новый семейный фильм «Драники»
Кинопремьера, которую ждали многие. В Минске с минуты на минуту пройдет предпоказ фильма «Драники». Название говорящее. Это наше национальное блюдо принято подавать в том числе на Масленицу. Так что сегодня все совпало. Надеемся в кинотеатре «Москва» сейчас и вкусно, и весело.
Все узнаем у нашего корреспондента Эллы Маркевич.
Элла Маркевич, корреспондент:
Менее получаса остается до начала кинопоказа киноленты, пожалуй, с самым аппетитным названием – «Драники». Зрители, собственно, как и наша съемочная группа, в предвкушении премьеры. Организаторы кинособытия постарались создать атмосферу, соответствующую настроению фильма и, конечно, сегодняшнему празднику. У кинотеатра «Москва» шумно празднуют Масленицу с хороводами и, конечно же, угощениями.
Хрустящие, золотистые и ароматные. Очередь за главным блюдом дня не заканчивается. Это и неудивительно – кто не любит эти картофельные блины. К тому же у белорусских драников может появиться и новый статус – блюдо может войти в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Драники – наша белорусская национальная еда. Мы очень любим драники. В принципе, с ними с детства и живем. Мы дома с удовольствием даже не в Масленичную неделю едим активно. Ну а сегодня по случаю еще фильма «Драники». Очень приятно, что фудтрак установили. Мы как раз таки перед премьерой этого фильма сможем еще и насладиться замечательным вкусом.
Задает ритм празднику народный ансамбль «Белы Птах». В исполнении артистов звучат песни, которыми еще наши предки звали весну. Яркие номера, народные игры и, конечно же, традиционные масленичные танцы.
Но вернемся к главной теме дня, которая сегодня объединила такое количество людей. Фильм «Драники» сегодня выходит на широкие экраны. По сюжету главный герой школьник Макс приезжает на зимние каникулы в деревню и решает старый дедовский УАЗик превратить в стильный фудтрак. Запускает гастрономический бизнес по продаже драников, чтобы помочь семье, столкнувшейся с финансовыми трудностями. Юного предпринимателя ждут препятствия, погони и неожиданные открытия. Создатели киноленты обещают: скучно не будет.
Андрей Липов, продюсер, сценарист:
Мы обычно ищем какой-то бренд, паблик IP, так называемый, который свободен, или покупаем, например. А драники это тот бренд, белорусский бренд, который знают везде, во всем СНГ. То есть, наверное, нет таких людей, которые когда-нибудь не пробовали бы драники.
Поэтому мы вот решили, конечно, это не основная сюжетообразующая линия, сами драники как блюдо, но это тот продукт, то блюдо, которое объединяет в итоге наших героев, помогает им справиться с сложными ситуациями, которые в фильме будут.
Желающих увидеть кинокартину много. Такой ажиотаж более чем оправдан. Белорусскому зрителю вдвойне приятно: помимо родного названия «Драники», в фильме – живописные виды Вилейского края – большинство сцен снимали именно там. Удивляет и звездный состав: белорусские и российские актеры, дебютанты и даже блогеры.
Подробности в видео.