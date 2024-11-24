О медведе на льду «Динамо», женском хоккее и политике в спорте. Интервью с Александром Богдановичем

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Богданович. Не пошел в тренеры – младший брат делает за меня эту работу Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Почему не тренер?

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси, олимпийский чемпион:

Здесь нужно, наверное, склад характера иметь спокойный. Я как спортсмен, максималист, и мне нужно много всего сразу, чтобы это было лучше всего сделано. Поэтому я, наверное, был бы очень требовательным тренером. Мой брат за меня делает эту работу. Увидел крепких, мускулистых гребцов и решил – хочу быть как они Александр Осенко:

А как вы пришли в греблю?

Александр Богданович:

Чисто случайно. Моя мама занималась волейболом всю жизнь. Папа занимался боксом. Он вообще у меня был такой мультиспортсмен. Мы с мамой ездили на соревнования, меня склоняли больше либо в волейбол, либо гребля академическая. Когда отец поехал на рыбалку со своим другом, у него сын занимался греблей. Он увидел меня и говорит: слушай, давай я твоего сына заберу в греблю. Честно? Я был удивлен. Я такого вида спорта еще не видел. То есть я видел академическую греблю, но гребля на каноэ – наверное, даже не все представляли, что это такое. Сейчас, понятно, что много ресурсов, где можно посмотреть. А в то время… Я даже не понял, если честно. Я пришел на гребную базу, это был деревенский дом возле реки. И выбегает тренер мой первый, Яновский Петр Федорович. Я попробовал, думаю, да... Выхожу я уже с тренировки, и тут приходят ребята, которые занимаются греблей. Все, как с обложки, такие здоровые, крепкие, мускулистые. Я лодку держу, думаю: ладно, сложно, но я хочу быть таким, как они. 15 лет, февраль, я вывернулся из лодки

Александр Богданович:

Сейчас мы с вами стоим в теплой одежде, у нас есть и термобелье, а в 1995 году не было ничего. Я начинал тренироваться, у меня была жилетка шерстяная, которую мама папе вязала, чтобы он на охоту ходил, чтобы спину грела. Жилетку эту надеваешь болоневую, что-то теплое накидываешь, валенки, штаны пуховые и тренируешься. А заканчивали мы, как только первый лед. Шуга идет, перед тем когда замерзает река, снег падает, замерзает – и вот тогда мы заканчиваем, а так мы все время ходили на воду. Были случаи такие, что февраль, а у нас там в Бобруйске половина реки не замерзала, но везде стоял лед, у нас там было полтора километра. Я помню, 15 лет, февраль, я еще еле-еле умею грести, с жилетом. Я вывернулся. Я помню, у меня шок такой, я помню, как пузырьки только наверх идут, а я вниз. Потом что-то меня дернуло, я выплыл. Очень многие федерации высказываются: почему Беларусь отстранили, в чем виноваты белорусские хоккеисты?

Александр Осенко:

Поддерживаете взаимоотношения с Международной федерацией? Александр Богданович:

Да, конечно. Если тезисно сказать, то мы общаемся со всеми. Многие хотели бы поддерживать с нами эти отношения соревновательные, когда они приезжали к нам на турниры, они с теплотой вспоминают эти моменты. Но политическая воля государств не может быть в стороне. И даже недавно был полугодовой конгресс, мы с международными федерациями участвовали. Мы, хоть дистанционно, но имеем право голоса. Высказывались очень многие федерации: почему Беларусь отстранили, в чем она виновата, в чем виноваты белорусские хоккеисты? Они занимаются своим делом. Почему мы не можем с ними соревноваться? Потому что Беларусь играет тоже свою интересную роль в спорте. И не последнее место мы занимаем в спортивном результате. Александр Осенко:

А сколько наших ребят играет в Континентальной хоккейной лиге? Александр Богданович:

Уже порядка 50 человек. Почему тренер хоккейной сборной россиянин, а не белорус? Александр Осенко:

Провокационный вопрос. А почему тренер сборной россиянин, а не белорус?

Александр Богданович:

Есть определенные моменты, которые мы видим в нашей пирамиде, которую мы выстраиваем в белорусском спорте. И сегодня выстроена цепочка от спортсмена, который пришел в начале подготовки, и уже члены национальной сборной. То есть в ступени идет у нас детская школа, потом у нас идет институт сборных. У нас сейчас, так как мы с Россией очень сблизились, мы участвуем во всероссийских соревнованиях. У нас уже появились сборные U14, U15, U16, U17 и U18 на базе Раубич. Молодежная хоккейная лига, и у нас сегодня есть «Динамо-Минск». И вот эта вся структура выстраивается для того, чтобы нашего хоккеиста вырастить до хоккеиста мирового уровня и национальной сборной. И тренер «Динамо» видит этих игроков и постепенно развивает их, поднимает. То есть он видит всю нашу белорусскую элиту, всего спорта. Поэтому тренер «Динамо-Минска» является и тренером национальной сборной, потому что это тренер мирового уровня, которому мы сегодня доверяем. Мы, конечно же, идем к тому, что у нас появится свой тренер. Александр Осенко:

Я считаю, что в этом нет ничего плохого. Надо брать лучших, чтобы они воспитывали лучших. Александр Осенко:

Какой главный вид спорта в республике? Все-таки хоккей или футбол? Александр Богданович:

Однозначно хоккей. Не потому, что я председатель, а потому, что сейчас делается в хоккее, насколько интересно болельщикам то, что делает хоккей сегодня в Республике Беларусь. Однозначно хоккей, который привлекает. «За два года у нас в хоккее больше 200 девчонок»

Александр Осенко:

Женский хоккей – это чья инициатива, ваша? И насколько сейчас актуальна эта тема? Александр Богданович:

Можно сказать, это инициатива самих девчонок. Когда мы совместно провели Международный женский день в хоккее, пришли эти маленькие девочки, которые пришли в хоккей вопреки всему. У нас же нет женского хоккей, тогда не было. Но они пришли в хоккейной форме, на женский международный день поиграть в хоккей. Я посмотрел, думаю: около 50 девчонок. А как они вообще пришли? И я начинаю разбираться. Брат занимался, я за братом пошла, я с братом ходила тренироваться, мне просто нравится хоккей. Много девчонок! И ничего не форсируя, я говорю: давайте дадим возможность тренироваться девчонкам в хоккее. За два года у нас в хоккее больше 200 девчонок. Мы просто даем возможность заниматься хоккеем, потому что у нас в республике все для этого создано. «Политике нет места в спорте, потому что она только разрушает»

Александр Осенко:

Давайте поговорим про экстралигу. В регионах это смотрибельно. Играют свои команды. В Минске к этому чуть-чуть поменьше внимания болельщиков. Александр Богданович:

В Минске очень много всяких мероприятий, которые отвлекают их. Александр Осенко:

В нашей экстралиге принимает участие и российская команда. Александр Богданович:

«Славутич» из Смоленска. Александр Осенко:

А раньше были и латыши, и украинский «Сокол» был. Политические решения мешают им в корне принимать такие участия? Александр Богданович:

Политические решения больше. По-спортивному все готовы. Есть понимание спортивных функционеров, что политике нет места в спорте, потому что она только разрушает. Александр Осенко:

Не дискредитация ли это вообще олимпийского движения? Получается, есть ограничения, и ты не тренируешься, и ты не соревнуешься. Александр Богданович:

Я прочувствовал эти все моменты, начиная с 2016 года, когда просто по каким-то надуманным причинам они решили, что нас не нужно пускать на Олимпийские игры. Навалилось все! Про личную жизнь, семью и детей

Александр Осенко:

2008 год. Вы переезжаете в Минск после того, как стали олимпийским чемпионом, и начали жизнь с чистого листа. Ушли из спорта, в личной жизни произошли изменения. Что послужило триггером? Александр Богданович:

Навалилось все. Закончил спорт, новая профессия. У меня как раз предвыборная кампания была. Александр Осенко:

Со старшим сыном поддерживают отношения? Александр Богданович:

Да, конечно. Сына не потерял, сын остался в семье. Нужно отдать должное первой супруге, что она авторитет отца поддерживает, у нас с этим все хорошо. То есть разошлись, остались друзьями в последующем. Александр Осенко:

Что цените в семейной жизни? Александр Богданович:

Саму семью, жизнь в этой семье. И то, чтобы получать от семьи удовольствие. Я когда со второй супругой познакомился, мы с первой встречи прообщались пять часов. Когда она впустила в свой мир женский, отношения стали более доверительные, я понял, что я с ней нахожусь, как будто сам с собой. Мне настолько комфортно, полное взаимопонимание, комфорт. Медведь делал вбрасывание на льду! О медийной составляющей в спорте Александр Осенко:

В спорте есть две составляющие. Сам спорт и зрелище, медийная составляющая. Что в медийной составляющей вы можете выделить?