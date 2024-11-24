Александр Богданович признался, кому посвятил золотую медаль Олимпийских игр

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси, олимпийский чемпион:

Когда я ее на шее почувствовал, это была моя мечта. Но когда я приехал домой, я понимаю уже с осознанием дела, что это заслуга очень многих людей. Начиная от бабушки с дедушкой, отца с мамой, как они в детстве заботились, когда я поехал учиться. Мама приезжала каждый день практически в Бобруйск, чтобы увидеть меня на пять минут, как там сынок мой. То есть любовь, забота и тренерский мудрый подход к тому, чтобы воспитать, потому что очень много же сомнений у детей и у спортсменов.

Поэтому те условия, в которых мы тренировались, 1995 год – все создавались для того, чтобы развиваться. Мы постепенно развивались нашим государством и становились все сильнее. Я помню даже Президента слова, когда он говорит: вы думаете, что там на Западе лучше? Говорит, они точно такие же, как и мы. И мы будем впереди планеты всей. И я помню, пришла такая уверенность, что ну да, реально, а чем они лучше? Они точно так же из крови, из плоти. Поэтому мы ничем не хуже. А на сегодня мы лучше всех!