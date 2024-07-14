«Это моя искренняя позиция». Как Вадим Боровик пришёл в большую политику?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Боровик.

Вадим Боровик, политолог:

Потихоньку любой человек проходит определенные стадии. Потихоньку стали меня выше и выше приглашать к участию в избирательных кампаниях. Если говорим о политике, первые выборы Президента, когда я уже был совершеннолетним, я уже спорил со всеми конкурентами Александра Григорьевича в эфире БТ. Мои однокурсники сидели в студии Белтелерадиокомпании, мы их там немного утюжили. С учетом, что я тогда был знаком с Жириновским, немного так в похожем стиле.

Александр Осенко:

Тогда был хаос. Теперь как вы оцениваете развитие нашего гражданского общества?

Вадим Боровик:

Все люди, которые каким-то делом занимаются, они сторонники более консервативных взглядов. Они сторонники менее активной политической жизни. В 2020 году было очень неспокойно, мы находились в стрессе. Уже потом те лица, которые мне когда-то кулуарно что-то говорили, что, может, мы устали от чего-то, они начали говорить: остановите это, мы хотим покоя, мира. Думаю, все белорусы сделали серьезные выводы.

Александр Осенко:

Не жалеете, что ушли в политику? Как родители к этому относятся?