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«Это моя искренняя позиция». Как Вадим Боровик пришёл в большую политику?

14 июля 2024 07:34
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Боровик.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как пришли в большую политику?

«Это моя искренняя позиция». Как Вадим Боровик пришёл в большую политику?-1

Вадим Боровик, политолог:
Потихоньку любой человек проходит определенные стадии. Потихоньку стали меня выше и выше приглашать к участию в избирательных кампаниях. Если говорим о политике, первые выборы Президента, когда я уже был совершеннолетним, я уже спорил со всеми конкурентами Александра Григорьевича в эфире БТ. Мои однокурсники сидели в студии Белтелерадиокомпании, мы их там немного утюжили. С учетом, что я тогда был знаком с Жириновским, немного так в похожем стиле.

Александр Осенко:
Тогда был хаос. Теперь как вы оцениваете развитие нашего гражданского общества?

Вадим Боровик:
Все люди, которые каким-то делом занимаются, они сторонники более консервативных взглядов. Они сторонники менее активной политической жизни. В 2020 году было очень неспокойно, мы находились в стрессе. Уже потом те лица, которые мне когда-то кулуарно что-то говорили, что, может, мы устали от чего-то, они начали говорить: остановите это, мы хотим покоя, мира. Думаю, все белорусы сделали серьезные выводы.

Александр Осенко:
Не жалеете, что ушли в политику? Как родители к этому относятся?

«Это моя искренняя позиция». Как Вадим Боровик пришёл в большую политику?-4

Вадим Боровик:
Я ушел в общественно-политическую деятельность, меня по жизни туда затянуло. Но помимо этого, я имею хозяйственную деятельность, это мне позволяет быть свободным человеком. Я занимаюсь своей деятельностью любимой, у меня есть источник доходов, чтобы не зависеть от каких-то, грубо говоря, третьих лиц, которые будут влиять на мое мнение. Никакой коррупции. Любые мои действия в отношении общественно-политическом – это моя искренняя позиция. Моя цель, чтобы даже среди сторонников была дискуссия, которая бы приводила к позитивному результату.

Подробности в видео.

# Интервью # общество # Александр Осенко # Вадим Боровик

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