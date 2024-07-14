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Холост? Вадим Боровик ответил на вопрос о личном

14 июля 2024 07:29
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Боровик.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Холост?

Холост? Вадим Боровик ответил на вопрос о личном-1

Вадим Боровик, политолог:
Я занят любимой женщиной, но холост. Но все этапы, там некоторые волнуются, прошел. Дом построил, кого-то вырастил, кого надо. Информация конфиденциальная. Короче, не волнуйтесь, Боровик все сделал. Все вопросы закрыты в ранних годах нашего взросления. Все обязательства выполняются.

Подробности в видео.

# Интервью # общество # Александр Осенко # Вадим Боровик

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