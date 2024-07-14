Холост? Вадим Боровик ответил на вопрос о личном

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Боровик.

Вадим Боровик, политолог:

Я занят любимой женщиной, но холост. Но все этапы, там некоторые волнуются, прошел. Дом построил, кого-то вырастил, кого надо. Информация конфиденциальная. Короче, не волнуйтесь, Боровик все сделал. Все вопросы закрыты в ранних годах нашего взросления. Все обязательства выполняются.