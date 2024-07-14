«Жириновскому понравилось, как я выступал». Почему Вадим Боровик остался в белорусской политике?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Боровик. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

У вас активная жизненная позиция. С чего начиналась карьера?

Вадим Боровик, политолог:

Как-то случайно в эту публичность попал, потому что у меня были определенные способности ораторского мастерства, в чем-то они проявлялись. Была активная жизненная позиция. Например, в школе я занимался дзюдо, каратэ-до. Я эти приемчики применял на старшеклассниках, ровесниках. Александр Осенко:

Вы были хулиганом? Вадим Боровик:

Немножко. Учился хорошо, но была эта проблема. У меня друг был такой, что не мог за себя постоять, приходилось мне где-то. К окончанию школы я понял, что драться нельзя, надо этого избегать. Но мне предложили стать директором школы. Сказали, что тебе надо заняться нагрузкой общественной. Никакой особой власти не было, но где-то можно было высказать свою точку зрения. На первом курсе мы создали одно общественное объединение в университете, фирму зарегистрировали. Александр Осенко:

То есть была некая предпринимательская деятельность?