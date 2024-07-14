«Жириновскому понравилось, как я выступал». Почему Вадим Боровик остался в белорусской политике?
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Боровик.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
У вас активная жизненная позиция. С чего начиналась карьера?
Вадим Боровик, политолог:
Как-то случайно в эту публичность попал, потому что у меня были определенные способности ораторского мастерства, в чем-то они проявлялись. Была активная жизненная позиция. Например, в школе я занимался дзюдо, каратэ-до. Я эти приемчики применял на старшеклассниках, ровесниках.
Александр Осенко:
Вы были хулиганом?
Вадим Боровик:
Немножко. Учился хорошо, но была эта проблема. У меня друг был такой, что не мог за себя постоять, приходилось мне где-то. К окончанию школы я понял, что драться нельзя, надо этого избегать. Но мне предложили стать директором школы. Сказали, что тебе надо заняться нагрузкой общественной. Никакой особой власти не было, но где-то можно было высказать свою точку зрения. На первом курсе мы создали одно общественное объединение в университете, фирму зарегистрировали.
Александр Осенко:
То есть была некая предпринимательская деятельность?
Вадим Боровик:
Да. Были 90-е годы, мы устроились почти во все фирмы Минска коммерческими агентами и продавали все, что можно было продать. Мы работали, осуществляли торговые операции, зарабатывали. Как только 18 лет, зарегистрировали свою деятельность и общественное объединение. У нас возникла идея, было движение в поддержку Союзного государства. Я создал Международный союз молодежи «Единение». Мы занимались объединением молодежи, у нас были учредители армяне, молдаване, россияне, белорусы. Возглавил эту организацию, немного познакомились уже с представителями наших политических структур, Администрации Президента. Потихоньку начали втягиваться в эту жизнь.
Я с Жириновским познакомился, выступал в Смоленске, открывал свое отделение, его автобус приехал на какой-то фестиваль. Им так понравилось, как я выступал, что они меня пригласили. У нас были обсуждения вплоть до таких структур. Но я решил, что зачем нам лезть в чужую политическую кухню. Решил работать исключительно на белорусской политической кухне.
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