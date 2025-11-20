«Пришли, увидели, дали результат». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

Так, Денис Коржицкий назначен председателем Государственного комитета по науке и технологиям – ранее он занимал должность первого заместителя. Определены и новые руководители двух вузов – Белорусский государственный технологический университет возглавил Сергей Касперович, а Могилевский университет имени Кулешова – Юрий Машин, который до этого был первым проректором Белорусско-Российского университета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У меня с вами сегодня короткий мужской разговор. Пришли, увидели, дали результат. Не будет результата, всякие разговоры об ученых, умных, толковых – разговоров быть не может. Ученый должен делать себя сам! Мне пишут: «Авторитет ученого, статус ученого надо поднять». Слушайте, я поднять должен статус ученого? Вы ученые люди, вы подумайте. Кто поднимал статус ученых? Только они сами. И тащили за собой тех людей, которые у них работали в лабораториях. То же могу сказать про такие компании, как МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш» и так далее.

Идите к ученым, без науки вы не будете двигаться. Ставьте перед ними задачи, заказывайте свои разработки, формируйте программы и спрашивать будем с ученых. А не так, что ученые делают то, что они сегодня смогут сделать. Так а нам надо то, что они делают, то, что они смогут? Мир давно уже ушел далеко вперед. Это касается и вузовской науки. А по координации науки ничего выдумывать не надо, а то тут некоторые уже ушли от науки. Наруководились так, что ушли. Их ушли оттуда. Они сейчас по вертикали готовы выстраивать эту вертикаль и управлять.

У нас есть ГКНТ для того, чтобы формировать практические задачи перед учеными, финансировать и спрашивать. Осуществляйте контроль, организацию, управляйте и давайте результат. Это предваряя завтрашний разговор. Мы там серьезно на эту тему поговорим. Если ученые завтра придут ко мне с завываниями и философиями, что надо статус повысить, еще чего-то, то тогда лучше ко мне не ходить. Пришло время, как я сказал в Мозыре и Лиде, время конкретных дел. Достань и получи столько, сколько захочешь. Но если нечего достать, не о чем и разговаривать.

Согласовал Президент и новых председателей в шести районах. От местной вертикали власти глава государства требует работать качественно и честно. Подробности здесь.