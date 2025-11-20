«Тот, кто не усвоит, работать не будет». Президент провёл кадровые назначения в руководстве регионов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, мужики, чтобы вы усвоили то, о чем мы разговаривали в Витебске. Тот, кто не усвоит, работать не будет. Это элементарное, о чем мы там вели разговор. И я у вас ничего не прошу, как выполнить на этом этапе элементарное правило и требование. Особенно, если мы научились немножко работать в растениеводстве, то животноводству мы внимания уделяем мало. У нас эпопея – посевная, уборочная кампания, и думаем, что закончилась уборочная – все, отдыхаем.

А только начинается, потому что все растениеводство в основном во имя животноводства. А в животноводстве у нас и в ваших районах, коль мы пошли на замену председателя райисполкома, куча проблем. Особенно с содержанием скота. Всех категорий. Начиная от коров и заканчивая телятами.

Я уже много-много раз говорил: крайне недопустим падеж и доение коров, как коз. Что это за коровы – литр-два молока дают. Кому нужны такие коровы и почему до этого достукались? Поэтому мой вам совет: и денно, и нощно, пока вы не встряхнете свои коллективы в районах, надо бывать на предприятиях, на фермах, молочно-товарных комплексах, на других комплексах, если они у вас есть, промышленных предприятиях. Стратегия определена – нужно восстановить то, что было, начиная с районных центров.