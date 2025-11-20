«Тот, кто не усвоит, работать не будет». Президент провёл кадровые назначения в руководстве регионов

Новые лица и стратегические приоритеты. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые лица и стратегические приоритеты. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент согласовал новых председателей в шести районах – в Хотимском, Ушачском, Осиповичском, Шумилинском, Краснопольском, Воложинском райисполкомах. От местной вертикали власти глава государства требует работать качественно и честно.
«Пришли, увидели, дали результат». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное, мужики, чтобы вы усвоили то, о чем мы разговаривали в Витебске. Тот, кто не усвоит, работать не будет. Это элементарное, о чем мы там вели разговор. И я у вас ничего не прошу, как выполнить на этом этапе элементарное правило и требование. Особенно, если мы научились немножко работать в растениеводстве, то животноводству мы внимания уделяем мало. У нас эпопея – посевная, уборочная кампания, и думаем, что закончилась уборочная – все, отдыхаем.
А только начинается, потому что все растениеводство в основном во имя животноводства. А в животноводстве у нас и в ваших районах, коль мы пошли на замену председателя райисполкома, куча проблем. Особенно с содержанием скота. Всех категорий. Начиная от коров и заканчивая телятами.
Я уже много-много раз говорил: крайне недопустим падеж и доение коров, как коз. Что это за коровы – литр-два молока дают. Кому нужны такие коровы и почему до этого достукались? Поэтому мой вам совет: и денно, и нощно, пока вы не встряхнете свои коллективы в районах, надо бывать на предприятиях, на фермах, молочно-товарных комплексах, на других комплексах, если они у вас есть, промышленных предприятиях. Стратегия определена – нужно восстановить то, что было, начиная с районных центров.
Кроме того, сегодня Президент принял кадровые решения, касающиеся белорусских дипломатов в Эфиопии, Черногории, Китае и Казахстане. Перестановки пришлись и на Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Должность первого заместителя ведомства заняла Наталья Василевская, ранее работавшая заместителем министра. На пост замминистра согласован Олег Дикун.
После кадровых решений Александр Лукашенко принял с докладом Дмитрия Крутого. Основными темами разговора с главой Администрации Президента стали ситуация в АПК, кадровые вопросы и рабочий график. Глава государства анонсировал ряд зарубежных командировок – в Кыргызстан на саммит ОДКБ, в Мьянму, Оман, Алжир, а также рассказал о встрече с американскими партнерами – вероятнее всего, в декабре.
Подробности расскажем в следующем выпуске новостей.