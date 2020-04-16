О данных по коронавирусу и белорусах: «Читают информацию официальную, сравнивают с какой-то фейковой и, почему-то больше верят той»

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
«Физическая активность и спокойствие». И ещё 2 правила от РНПЦ спорта, как обезопасить себя сейчас
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Насколько открыто министерство здравоохранения в этом плане, насколько объективная информация даётся?
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
Мы с вами видим, что информация теперь даётся и не один, и не два раза, а гораздо чаще – через несколько часов.
Ирина Малёваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Бегущей строкой.
Людмила Макарина-Кибак:
Да. Ранее это было один раз в сутки. Потом было принято решение и один раз в три дня. Этого достаточно. А на сегодняшний день, конечно, может быть, и не надо так. В целом, очень быстро, потому что они реагируют на запросы общества. Народ очень хочет посмотреть утром, днём и вечером.
Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Лучше будет информация от Минздрава, чем информация от кого-то другого.
Людмила Макарина-Кибак:
Да. И поэтому реакция очень быстрая, информация даётся объективная. И пресс-служба, вы видите, информирует, очень много выступают именно сотрудники министерства здравоохранения, несмотря на то, что они очень заняты организационными моментами. И, если честно, мы периодически предлагаем, что давайте мы в этом плане – потому что мы тоже, депутаты, очень много информируем население, работаем с населением, мы готовы помогать. Поэтому всей этой информации достаточно.
Другой вопрос – как народ воспринимает. Потому то они читают информацию официальную, сравнивают с какой-то неофициальной, фейковой, с комментариями и, почему-то, наверное, по своей привычке, всё-таки, больше верят той информации. Это неправильно. Вот поэтому мы и говорим, что нужна социальная ответственность каждого человека. Мало того, что он услышал, где-то прочитал, он ещё пропустил через себя со своими, с отсутствием медицинских знаний либо какими-то очень слабенькими, и выдал неправильную информацию. Конечно же, поверили ему.