О данных по коронавирусу и белорусах: «Читают информацию официальную, сравнивают с какой-то фейковой и, почему-то больше верят той»

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике: Мы с вами видим, что информация теперь даётся и не один, и не два раза, а гораздо чаще – через несколько часов.

Людмила Макарина-Кибак:

Да. Ранее это было один раз в сутки. Потом было принято решение и один раз в три дня. Этого достаточно. А на сегодняшний день, конечно, может быть, и не надо так. В целом, очень быстро, потому что они реагируют на запросы общества. Народ очень хочет посмотреть утром, днём и вечером.

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Лучше будет информация от Минздрава, чем информация от кого-то другого.

Людмила Макарина-Кибак:

Да. И поэтому реакция очень быстрая, информация даётся объективная. И пресс-служба, вы видите, информирует, очень много выступают именно сотрудники министерства здравоохранения, несмотря на то, что они очень заняты организационными моментами. И, если честно, мы периодически предлагаем, что давайте мы в этом плане – потому что мы тоже, депутаты, очень много информируем население, работаем с населением, мы готовы помогать. Поэтому всей этой информации достаточно.