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«Физическая активность и спокойствие». И ещё 2 правила от РНПЦ спорта, как обезопасить себя сейчас

16 апреля 2020 12:42
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«Физическая активность и спокойствие». И ещё 2 правила от РНПЦ спорта, как обезопасить себя сейчас-1

Ирина Малёваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Я бы хотела сказать те постулаты, которые на сегодняшний день мы лично в коллективе для себя выработали. Это 4 основных правила: дистанция, гигиена, физическая активность и спокойствие. Я хочу пожелать всем здоровья, я хочу всем пожелать терпения. И я уверена, что мы достойно справимся с этой проблемой. И в первую очередь, конечно, я желаю здоровья всем своим коллегам.

# Коронавирус # Здоровье # Ирина Малёваная

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