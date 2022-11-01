О чём важно помнить пешеходам и водителям в тёмное время суток? Рассказал старший инспектор ГАИ

Новости Беларуси. В Минской области отмечается рост количества аварий с участием пешеходов, в том числе несовершеннолетних, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Госавтоинспекция рекомендует быть предельно внимательными на дороге в темное время суток.

Павел Кулаков, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Минского райисполкома:

Особое внимание уделяется аварийно опасным пешеходным переходам и местам массового скопления людей. Госавтоинспекция напоминает, что двигаться по обочине пешеходам разрешается навстречу транспортному потоку только там, где нет тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки, а переходить проезжую часть дороги необходимо в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что транспортное средство остановилось. В темное время суток для привлечения внимания водителей необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

С началом каникул инспекторы проводят профилактические беседы в учреждениях образования. Школьникам и взрослым напоминают ПДД. Под особым контролем и водители.