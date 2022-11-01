Любецкая приняла участие в диалоговой площадке по обсуждению нового Избирательного кодекса и закона о ВНС

Новости Беларуси. Какими полномочиями будут наделены делегаты Всебелорусского народного собрания, каков порядок их выдвижения, статус и функции нового органа народовластия? Сегодня эти вопросы обсуждают в каждом регионе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке два законопроекта – новый Избирательный кодекс и закон о ВНС. Свои замечания и предложения можно высказать на Правовом форуме Беларуси, а также в ходе диалоговых встреч. На них представители власти рассказывают о готовящихся новеллах законодательства.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Проекты законов должны проходить общественное обсуждение. Чтобы было понимание, для чего разрабатывается проект закона о Всебелорусском народном собрании, какие основные положения в нем закреплены, и проводятся такие встречи. На сегодня проект закона о Всебелорусском народном собрании подготовлен во исполнение положений Конституции, которая была одобрена в этом году на референдуме. И они развивают те новеллы, которые были включены относительно формализации, то есть законодательного закрепления самого института ВНС.