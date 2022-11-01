Любецкая приняла участие в диалоговой площадке по обсуждению нового Избирательного кодекса и закона о ВНС
Новости Беларуси. Какими полномочиями будут наделены делегаты Всебелорусского народного собрания, каков порядок их выдвижения, статус и функции нового органа народовластия? Сегодня эти вопросы обсуждают в каждом регионе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На повестке два законопроекта – новый Избирательный кодекс и закон о ВНС. Свои замечания и предложения можно высказать на Правовом форуме Беларуси, а также в ходе диалоговых встреч. На них представители власти рассказывают о готовящихся новеллах законодательства.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Проекты законов должны проходить общественное обсуждение. Чтобы было понимание, для чего разрабатывается проект закона о Всебелорусском народном собрании, какие основные положения в нем закреплены, и проводятся такие встречи. На сегодня проект закона о Всебелорусском народном собрании подготовлен во исполнение положений Конституции, которая была одобрена в этом году на референдуме. И они развивают те новеллы, которые были включены относительно формализации, то есть законодательного закрепления самого института ВНС.
Все предложения, поступившие от граждан, будут обобщены, их используют при дальнейшей доработке законопроектов. Общественное обсуждение было инициировано Палатой представителей Национального собрания Беларуси и завершится завтра, 2 ноября.