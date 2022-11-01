«Мы хотим участвовать в жизни нашей страны». В Жодино с работниками культуры обсудили законопроект о ВНС

Новости Беларуси. В Минской области продолжается массовое обсуждение законопроекта о Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К разъяснительной работе активно подключились и парламентарии.

В Жодино встреча с представителями сферы культуры прошла в формате интерактива. В качестве спикера выступил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Стрельченок. Работники учреждений могли задать любые вопросы, связанные с ВНС. В том числе, как формируется собрание и механизм избрания делегатов. Кроме того, поговорили о преимуществах единого дня голосования и основных изменениях в Избирательном кодексе.

Светлана Яворская, директор Жодинской детской художественной школы искусств:

Сегодня собрались деятели сферы культуры нашего города. Это, можно сказать, творческая, интеллектуальная, культурная элита нашего города. Мы хотим участвовать в жизни нашей страны, поэтому мы не можем быть равнодушными.