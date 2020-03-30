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В Ивановском районе под колёсами Renault погиб лежавший на дороге мужчина

30 марта 2020 06:34
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Новости Беларуси. В субботу около полуночи в Ивановском районе произошёл смертельный наезд на человека. 

Как сообщает МВД Беларуси, 19-летний водитель Renault двигался по трассе Н-479. В какой-то момент иномарка наехала на мужчину, который лежал на проезжей части. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. 

Отмечается, что погибший не был обозначен фликером, рядом с мужчиной на обочине лежал велосипед. 

Весной 2020 года в Минском районе произошёл двойной наезд на пешехода.

От полученных травм мужчина погиб – подробнее здесь

# Авария в Брестской области # происшествия

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