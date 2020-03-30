В Ивановском районе под колёсами Renault погиб лежавший на дороге мужчина

Новости Беларуси. В субботу около полуночи в Ивановском районе произошёл смертельный наезд на человека.

Как сообщает МВД Беларуси, 19-летний водитель Renault двигался по трассе Н-479. В какой-то момент иномарка наехала на мужчину, который лежал на проезжей части. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что погибший не был обозначен фликером, рядом с мужчиной на обочине лежал велосипед.

Весной 2020 года в Минском районе произошёл двойной наезд на пешехода.