В Ивановском районе под колёсами Renault погиб лежавший на дороге мужчина

Новости Беларуси. В субботу около полуночи в Ивановском районе произошёл смертельный наезд на человека.
Как сообщает МВД Беларуси, 19-летний водитель Renault двигался по трассе Н-479. В какой-то момент иномарка наехала на мужчину, который лежал на проезжей части. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы.
Отмечается, что погибший не был обозначен фликером, рядом с мужчиной на обочине лежал велосипед.
Весной 2020 года в Минском районе произошёл двойной наезд на пешехода.
От полученных травм мужчина погиб – подробнее здесь.