«Чудеса происходят в рабочем порядке». Рассказываем про юровичский собор, который восстановили по кирпичикам

Новости Беларуси. Рождество. Православные готовятся к этому празднику еще с конца декабря, когда наступает Филиппов пост, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он заканчивается 6 января с восхождением первой звезды, которая знаменует рождение Христа. В этот день принято собираться всей семьей, ходить на службы, молиться и радоваться. Самостоятельно построил храм за 4 года. Рассказываем историю бывшего офицера, который стал священником.

Это Калинковичский район, где подходит к завершению восстановление другой христианской святыни, более древней и масштабной.

Анна Корольчук, корреспондент:

Бывший иезуитский костел, а сегодня собор Рождества Пресвятой Богородицы. Памятник архитектуры национального значения, построенный в середине XVIII века в стиле позднего барокко. На протяжении столетий культовое сооружение меняло владельцев, несколько раз закрывалось и было практически разрушено.

В стенах этого комплекса обитали монахи-иезуиты и бернардинцы, а в 1865 году храм освятили как православную церковь. Она выстояла во Вторую мировую войну, однако в тяжелые послевоенные годы местные жители начали разбирать здание по кирпичикам. С момента появления суверенной Беларуси у юровичского храма началась новая жизнь.

Вместе с монастырем он перешел в ведение Туровской епархии, а в 2006 году государство и церковь начали реконструкцию комплекса. Результаты уже видны – собор преобразился, на очереди внутреннее убранство церкви, роспись и установка иконостаса. Вновь открывшийся для верующих храм наверняка привлечет в Юровичи немало гостей.

Игумен Авксентий, наместник Свято-Рождество-Богородичного мужского монастыря:

Для любого монастыря, наверное, больше ценна именно молитва и тишина, но будем надеяться, что люди, которые будут приезжать сюда на экскурсию, будут приезжать сюда как паломники. Есть люди, которые приезжают потрудиться, потому что действительно здесь благодатно и тихо. И можно немножко подумать о себе.

Игумен Авксентий рассказывает о трудниках, которые каждый год, особенно в праздники, приезжают в Юровичи в поисках себя. Их мы чаще всего и встречали в монастырских стенах, однако снимать себя такие люди не разрешают – такова аскеза от внешнего мира. Взамен за свои лишения и волонтерство при храме они получают гораздо большее.

Игумен Авксентий:

У нас чудеса происходят в рабочем порядке. То есть это не что-то особенное. Для нас чудо – рождение Христа. Это большое чудо, величайшее чудо. И второе чудо, которое мы, в принципе, постоянно наблюдаем, – это преображение человеческой души.

Главная чудотворная реликвия монастыря, к которой посылают мольбы, это икона полесской заступницы – Юровичской Божией Матери. Она почитается как православными, так и католиками. Примечательно, что оригинал образа находится в Польше, его вывезли туда в конце XIX века с письменным обязательством вернуть в обновленный храм.

Пока западная сторона выполнять обещанное не торопится. Хотя сегодня такой шаг стал бы ярким примером мирного диалога культур и христианских конфессий в раздираемом конфликтами обществе.