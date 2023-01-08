Самостоятельно построил храм за 4 года. История бывшего офицера, который стал священником

Новости Беларуси. Рождество. Православные готовятся к этому празднику еще с конца декабря, когда наступает Филиппов пост, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он заканчивается 6 января с восхождением первой звезды, которая знаменует рождение Христа. В этот день принято собираться всей семьей, ходить на службы, молиться и радоваться.

Наша съемочная группа также отправилась на праздничное богослужение в небольшую деревню Полесье, которая в прошлом была обречена на вымирание. Но с появлением церкви буквально возродилась к жизни. О чудесных исцелениях расскажет Анна Корольчук.

Деревня Полесье находится на границе трех областей: Могилевской, Гомельской и Брянской. Посреди нее стоит маленькая кирпичная церковь, которую своими руками и за собственные деньги построил Николай Куцаков. Бывший морской офицер, а сегодня сельский священник. Фактически всю свою жизнь он посвятил служению.

Николай Куцаков, настоятель храма Святого Николая Чудотворца деревни Полесье:

Служба в Вооруженных Силах – это служба Отечеству, служба Родине, служба людям. Здесь – служба тоже, естественно, во славу Божью, но служба людям. Осознаю, осмысливаю то, что именно Господь Бог меня сподобил на это вот благое дело.

Более 30 лет в Вооруженных Силах закончились отставкой в звании капитана первого ранга. Вместо того чтобы уйти на покой, моряк вместе с супругой отправился в новое путешествие – на малую родину. Присмотрели участок в деревне, где Николай ходил в школу, и бросили якорь.

На этом голос предков в душе не затих, мужчина помнил, что в Полесье была церковь. Деревянный храм Николая Чудотворца, который при советской власти сначала закрыли, а потом и вовсе разрушили.

Капитан решил восстановить святыню – тому, кто бороздил Северный Ледовитый океан и не такое по плечу. Для церкви пришлось искать новое место, на прежнем уже находился жилой дом. Выбирал Николай с особым смыслом.

Николай Куцаков:

Стоит памятник погибшим во время Великой Отечественной войны. 178 фамилий из наших маленьких деревень, здесь находящихся. 178 человек погибли. На плитах этого памятника фамилии и имена этих погибших. В том числе и фамилия моего отца.

В 66 лет и без особых строительных навыков он взялся за возведение кирпичного храма. Надежной опорой стала супруга Людмила – заслуженный педагог по художественному развитию детей. Именно она расписывала стены и потолок и помогала с установкой купола. Матушка и сегодня своими руками занимается украшением церкви.

Мама Мария, Дева Мария – вот она. А там сидит Иосиф-старичок возле костерка. И подбрасывает хворост.

Закончив строительство за четыре года, Николай обрел свое новое призвание и получил сан священника. Духовная жизнь в Полесье возродилась.

Пытливая натура батюшки на этом не остановилась. Поиски утерянных реликвий из прежнего Никольского храма увенчались успехом. Постепенно на стенах появлялись изувеченные иконы и волею судьбы нашелся напрестольный крест.

Николай Куцаков:

Это престольный крест с того храма, который был построен нашими предками. Видно, как поработали вандалы – распятье выдрано, иконки Божьей Матери выдраны. Все выдрали. Но сам крест сохранился и сохранилось распятье Спасителя.

От сожжения его спасла местная жительница и хорошо спрятала. Так, что обнаружили лишь через поколение. Передаваемый из рук в руки, крест успел доехать до Буда-Кошелево. В храм его доставили в день закладки последнего кирпича. Это ли не Божье провидение? Поиски святынь, любовь и уважение к предкам подтолкнули отца Николая к созданию музея сельского быта. Пока все экспонаты он размещает дома, но места уже едва хватает. «Чудеса происходят в рабочем порядке». Рассказываем про юровичский собор, который восстановили по кирпичикам.

Ступа, где готовилось зерно, чтобы приготовить кашу пшенную или какую другую. Чтобы очистить скорлупу. Прялка. Это тоже в каждом-каждом доме.

На почетном месте напротив красного угла главное семейное достояние: несколько десятков учебников авторства матушки Людмилы и военная форма с наградами.

На прощание отец Николай показывает нам свою голубятню – пять пернатых жителей нехотя выходят на мороз.

Белый голубь, символ Дух Святы. Обычно белых птиц батюшка выпускает в небо на свой день рождения – в праздник Благовещения, но в этот раз на удачу доверил птицу мира и нам.