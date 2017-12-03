О Беларуси на «Евровидении», Fed Cup и новой «Фабрике звезд». Интервью с Виктором Дробышем

Новости Беларуси. О белорусско-российской дружбе и таких ее компонентах как искусство, музыка и даже спорт, на неделе поговорили с композитором и продюсером Виктором Дробышем в интервью программе «Неделя».

Виктория Ходосок, СТВ:

Виктор Яковлевич, здравствуйте! Спасибо, что нашли время для нашего интервью! И, конечно же, привет Вам из Беларуси.

Виктор Дробыш, композитор, продюсер:

Спасибо. Здравствуйте.

Виктория Ходосок:

Так много пишут о том, что Вы в некоторой степени белорус. Сами себя таким считаете?