Почему Виктор Дробыш умышленно не взял нескольких белорусов на «Фабрику звезд»?

Новости Беларуси. О белорусско-российской дружбе и таких ее компонентах как искусство, музыка и даже спорт, поговорили с композитором и продюсером Виктором Дробышем в интервью программе «Неделя».
Виктория Ходосок:
Пару лет назад Вам наш Президент вручил награду, орден Франциска Скорины. Какого уровня эта награда, как считаете?
Виктор Дробыш:
Это высокая награда, для меня это большая честь. Это не громкие слова, это правда большая честь, но и большая ответственность на всю мою оставшуюся жизнь – опять же, это не громкие слова. Я всегда, когда участвую в любой программе или каком-то конкурсе (может быть, это и неправильно), всегда пытаюсь найти белорусов и пытаюсь их поддержать.
Так даже получилось с «Фабрикой звезд». Было человек 30, из них надо было отобрать человек 16. Я говорил: «Так, здравствуйте, вы лучшая. А вы откуда?» Мне говорят: «Минск». – «Здорово, супер. Есть белорус. Следующий». – «Вы откуда?» – «Брест». – «Хорошо». – «А вы откуда?» – «Минск». И тут я начинаю понимать, что как только мы обнародуем имена «фабрикантов», скажут, что Дробыш сошел с ума и «Фабрика звезд», которая идет в России, она белорусская. Я не знал, как быть. Мне даже пришлось кого-то умышленно не брать, потому что был такой перекос в сторону нашей любимой республики. Меня бы, наверное, просто не простила публика. Мне сказали: Дробыш, давай что-то сделаем с географией, потому что как-то это очень однобоко получается. Вы тут, кажется, отрабатываете орден Франциска Скорины. Я говорю – нет.
Полный текст интервью можно найти здесь.