Почему Виктор Дробыш умышленно не взял нескольких белорусов на «Фабрику звезд»?

Новости Беларуси. О белорусско-российской дружбе и таких ее компонентах как искусство, музыка и даже спорт, поговорили с композитором и продюсером Виктором Дробышем в интервью программе «Неделя».

Виктория Ходосок:

Пару лет назад Вам наш Президент вручил награду, орден Франциска Скорины. Какого уровня эта награда, как считаете?

Виктор Дробыш:

Это высокая награда, для меня это большая честь. Это не громкие слова, это правда большая честь, но и большая ответственность на всю мою оставшуюся жизнь – опять же, это не громкие слова. Я всегда, когда участвую в любой программе или каком-то конкурсе (может быть, это и неправильно), всегда пытаюсь найти белорусов и пытаюсь их поддержать.