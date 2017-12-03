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Она необыкновенная: композитор Виктор Дробыш об Арине Соболенко

03 декабря 2017 16:42
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Новости Беларуси. О белорусско-российской дружбе и таких ее компонентах как искусство, музыка и даже спорт, поговорили с композитором и продюсером Виктором Дробышем в интервью программе «Неделя».

Виктория Ходосок:
Недавно Вы были на финале Кубка Федерации по теннису между Беларусью и США? Как Вам впечатления?

Виктор Дробыш:
Сам факт того, что девчонки попали в финал и соперник им выпал самый сложный в мире, какой мог выпасть. Но так как они умудрились отыграть – я просто в восхищении. А от Арины так просто… она необыкновенная. И поражение – это не поражение, это победа. Это победа белорусского спорта. Видите, как земля рожает же. И мне кажется, даже здесь, в России могут позавидовать.

Она необыкновенная: композитор Виктор Дробыш об Арине Соболенко-1

Виктория Ходосок:
Белорускам?

Виктор Дробыш:
Да. Это характер какой-то, настрой общий. И как раз тот случай, когда дома стены помогали, и Президент в том числе. Мне было приятно, я смотрел, когда он говорил: «не волнуйся, не торопись». И это было так искренне.

Полный текст интервью можно найти здесь.

# Теннис # Виктория Ходосок # Виктор Дробыш

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