Она необыкновенная: композитор Виктор Дробыш об Арине Соболенко

Новости Беларуси. О белорусско-российской дружбе и таких ее компонентах как искусство, музыка и даже спорт, поговорили с композитором и продюсером Виктором Дробышем в интервью программе «Неделя».

Виктория Ходосок:

Недавно Вы были на финале Кубка Федерации по теннису между Беларусью и США? Как Вам впечатления?

Виктор Дробыш:

Сам факт того, что девчонки попали в финал и соперник им выпал самый сложный в мире, какой мог выпасть. Но так как они умудрились отыграть – я просто в восхищении. А от Арины так просто… она необыкновенная. И поражение – это не поражение, это победа. Это победа белорусского спорта. Видите, как земля рожает же. И мне кажется, даже здесь, в России могут позавидовать.