«Они уже все знают и иногда пытаются меня поучить»: Дробыш о новой «Фабрике звезд»

Новости Беларуси. О белорусско-российской дружбе и таких ее компонентах как искусство, музыка и даже спорт, поговорили с композитором и продюсером Виктором Дробышем в интервью программе «Неделя».

Виктория Ходосок:

Сейчас под Вашим «крылом» молодые дарования. Легко ли с ними находить общий язык?

Виктор Дробыш:

Это другие люди. Они уже много знают. Они уже все знают все и иногда пытаются меня поучить. И я сам у них многому учусь. Очень рад, что взялся за эту «Фабрику». Если бы я не взялся, я бы не знал, чем живет молодежь. Я уже немножко от своих народных, с которыми я общаюсь, перешел в уровень туда.