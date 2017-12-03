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«Они уже все знают и иногда пытаются меня поучить»: Дробыш о новой «Фабрике звезд»

03 декабря 2017 16:45
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Новости Беларуси. О белорусско-российской дружбе и таких ее компонентах как искусство, музыка и даже спорт, поговорили с композитором и продюсером Виктором Дробышем в интервью программе «Неделя».

Виктория Ходосок:
Сейчас под Вашим «крылом» молодые дарования. Легко ли с ними находить общий язык?

Виктор Дробыш:
Это другие люди. Они уже много знают. Они уже все знают все и иногда пытаются меня поучить. И я сам у них многому учусь. Очень рад, что взялся за эту «Фабрику». Если бы я не взялся, я бы не знал, чем живет молодежь. Я уже немножко от своих народных, с которыми я общаюсь, перешел в уровень туда.

«Они уже все знают и иногда пытаются меня поучить»: Дробыш о новой «Фабрике звезд»-1

Виктория Ходосок:
То есть это такой способ омолодиться?

Виктор Дробыш:
Это такой способ омолодиться, а им с моей помощью – поумнеть. И мы в этом обмене, может, что-то хорошее создадим.

Полный текст интервью можно найти здесь.

# общество # Звезды # Виктория Ходосок # Виктор Дробыш

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