Нужны универсальные специалисты. В БГУ рассказали, какими качествами должен обладать журналист

Факультет журналистики БГУ готовит специалистов, осваивающих навыки коммуникации, создания ярких текстов и работы с информацией. За 80 лет он выпустил более 10 тысяч профессионалов, занимающих ключевые позиции в СМИ, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Учитывая современные тренды, факультет активно развивает веб-журналистику для подготовки студентов к работе в цифровом пространстве.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

Наши студенты, которые приходят на факультет в нынешних новых условиях, после отбора, который они проходят, сдавая экзамен творчества, после иногда нескольких лет подготовки, написания различных материалов для своего портфолио, посещения нашей школы молодого журналиста, школы молодого коммуникатора, курсов по подготовке к сдаче нашего экзамена. Они все молодые, амбициозные, устремленные в будущее ребята придают нашему 80-летнему факультету абсолютно иное звучание.

В современной медиаиндустрии востребованы универсальные специалисты. В первые два года обучения студенты БГУ знакомятся с основами журналистики и получают широкий спектр знаний в этой области. Здесь учебный процесс основан на практике. На факультете функционирует полноценная телестудия, оснащенная радиорубкой, студией с камерой и телесуфлером. Каждый студент обучается работе с современным оборудованием, что позволяет им не только освоить теорию, но и приобрести практические навыки.

Анна Лебедева, заведующая кафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ:

Снимать видео, работать со звуком, писать нормальные тексты, грамотные, хорошие. Работать со всеми современными гаджетами, виджетами и так далее – это очень важно для современного журналиста. Никто не отменял базовых качеств, характеристик, которые всегда должны быть присущи журналисту. Он должен быть любознателен, он должен быть грамотен: текст, речь. Он непременно должен быть обаятельным, коммуникабельным. Это главные характеристики.