Президентский оркестр провёл мастер-класс на сцене детской школы искусств в Могилёве

Праздник традиций, талантов и сплоченности. Могилев принял эстафету республиканской общественно-культурной акции «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На два дня областной центр стал масштабной площадкой творчества и единения. Город на Днепре славится внушительным вкладом в промышленность страны: знаменитые могилевские лифты, качественная белорусская молочка, уникальный «Президентский хлеб». В первый день акции традиционно цикл тематических экскурсий.

Производственные цеха открыли для блогеров и коллективов Минской и Гродненской областей. По расписанию для учащихся колледжей прошли «НЕскучные НЕлекции». В неформальной обстановке обсуждали тему выбора. А в цехах предприятий звезды эстрады пели для заводчан.