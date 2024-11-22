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Президентский оркестр провёл мастер-класс на сцене детской школы искусств в Могилёве

22 ноября 2024 14:15
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Праздник традиций, талантов и сплоченности. Могилев принял эстафету республиканской общественно-культурной акции «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президентский оркестр провёл мастер-класс на сцене детской школы искусств в Могилёве-2

На два дня областной центр стал масштабной площадкой творчества и единения. Город на Днепре славится внушительным вкладом в промышленность страны: знаменитые могилевские лифты, качественная белорусская молочка, уникальный «Президентский хлеб». В первый день акции традиционно цикл тематических экскурсий.

Президентский оркестр провёл мастер-класс на сцене детской школы искусств в Могилёве-4

Производственные цеха открыли для блогеров и коллективов Минской и Гродненской областей. По расписанию для учащихся колледжей прошли «НЕскучные НЕлекции». В неформальной обстановке обсуждали тему выбора. А в цехах предприятий звезды эстрады пели для заводчан.

Президентский оркестр провёл мастер-класс на сцене детской школы искусств в Могилёве-6

В программе патриотического форума больше 30 мероприятий. Прямо сейчас в Могилевской детской школе искусств мастер-класс проводит Президентский оркестр. 

Подробности в видеоматериале.

# Государственная политика

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