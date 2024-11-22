Узденские хозяйства пополнили 30 молодых специалистов

В сельхозпредприятиях центрального региона трудится более 1 200 молодых специалистов. Из них почти 250 выпускники высших учебных заведений. Здесь заинтересованы, чтобы молодежь закрепилась на рабочих местах и построила успешную карьеру. Для них предусмотрены варианты поддержки, в том числе материальная помощь и квадратные метры. Только Узденские хозяйства пополнили 30 молодых сотрудников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Со стороны хрупкая. Но работа требует мужского характера. Полина Ортюх следит за состоянием сельскохозяйственных машин. В автопарке – 45 единиц. Сейчас технику ставят на хранение. Поэтому забот много. Определяет, какие из них требуют ремонта. И сразу же составляет список необходимых запчастей, деталей. А там где есть женская рука – всегда порядок.

Полина Ортюх, инженер-техник по эксплуатации оборудования МТП сельхозпредприятия «Городок»: Наставник помогает, если где-то какие-то проблемы он может сам разрулить, но в основном пытаемся сами справиться. Всегда поддержит, направит на истинный путь.

Евгений Груша, директор сельхозпредприятия «Городок»:

Пускай дерзает, мы в этом поможем. Самое главное – практика, если она будет, то все получится и мы поддержим. Я думаю, что справится.

Полина закончила Белорусский аграрно-технический университет. Сразу брала целевое, поэтому вернулась в родные края на Узденщину. Любит сельскую местность. Здесь тихо и спокойно. Есть возможность для реализации. А еще всегда был интерес к технике. Ее комплектующим.