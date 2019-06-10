«Нужно ставить перед собой максимальные цели». Дарья Домрачева наградила лучших учащихся минского колледжа

Новости Беларуси. Конец учебного года – время подведения итогов и определения лучших. 10 июня на торжественной линейке отметили успехи учащихся механико-технологического колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 дипломов за достижения в науке, творчестве и что интересно – больше всего побед в спорте.

На этом сюрпризы не закончились. Вдвойне приятно получить грамоты из рук олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Я считаю, что нужно ставить перед собой максимальные цели. Они стараются быть лучшими в своей группе, в совем учебном заведении. Мне хочется верить, что скоро мы услышим имя кого-нибудь из этих выпускников и имя этого профессионально-технического заведения. Я уже буду вспоминать, что когда-то, возможно, стала мотивацией для таких успехов.