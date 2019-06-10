«Воды нет, если свет отключают. Ни ребёнка помыть, ни покушать». Почему в элитной новостройке люди живут при лучине?

Не успели жители новостройки в Степянке обустроиться на новом месте, как мечты о спокойной жизни рассыпались в пух и прах! С момента сдачи дома прошло почти 2 года, но изо дня в день люди гадают: когда же закончится электрический квест?

Испорченные продукты в холодильнике, горы грязного белья. Стихийные отключения света происходят минимум раз в неделю и буквально парализуют всю бытовую технику. Люди устали жить в потёмках.

Женщина: В предпоследний раз у нас отключался свет с 9 утра практически до 14 часов дня. Звонишь сразу: «У вас свет есть?» «Да, есть». А на другую половину звонишь – света нет.

Мужчина:

Холодильник размораживается – боишься открыть. Съесть? Ну, что ты съешь.

Женщина:

Воды нет, если свет отключают. Ни ребёнка не помыть, ни самому не помыться, не покушать. Я могу потерпеть, не кушать, а ребёнок не потерпит.

Постоянных скачков напряжения не выдерживают бытовые приборы. Жильцы в ярости, ведь оплачивать ремонт техники придётся им самим.

Женщина:

У многих техника сломалась у нас, телевизор.

Мужчина:

Я обращался в прошлом году. Техника у всех новая, если будет поломка? Они объясняют так: приходите с гарантийным талоном и они возмещают ущерб.

Женщина:

А если у меня нет гарантийного талона? Моей машинке 10 лет и он уже утерян. А как мне её чинить?