«Воды нет, если свет отключают. Ни ребёнка помыть, ни покушать». Почему в элитной новостройке люди живут при лучине?

Не успели жители новостройки в Степянке обустроиться на новом месте, как мечты о спокойной жизни рассыпались в пух и прах! С момента сдачи дома прошло почти 2 года, но изо дня в день люди гадают: когда же закончится электрический квест?
Не успели жители новостройки в Степянке обустроиться на новом месте, как мечты о спокойной жизни рассыпались в пух и прах! С момента сдачи дома прошло почти 2 года, но изо дня в день люди гадают: когда же закончится электрический квест?
Женщина:
В предпоследний раз у нас отключался свет с 9 утра практически до 14 часов дня. Звонишь сразу: «У вас свет есть?» «Да, есть». А на другую половину звонишь – света нет.
Мужчина:
Отключается в выходной, отключается вечером.
Испорченные продукты в холодильнике, горы грязного белья. Стихийные отключения света происходят минимум раз в неделю и буквально парализуют всю бытовую технику. Люди устали жить в потёмках.
Мужчина:
Холодильник размораживается – боишься открыть. Съесть? Ну, что ты съешь.
Женщина:
Воды нет, если свет отключают. Ни ребёнка не помыть, ни самому не помыться, не покушать. Я могу потерпеть, не кушать, а ребёнок не потерпит.
Постоянных скачков напряжения не выдерживают бытовые приборы. Жильцы в ярости, ведь оплачивать ремонт техники придётся им самим.
Женщина:
У многих техника сломалась у нас, телевизор.
Мужчина:
Я обращался в прошлом году. Техника у всех новая, если будет поломка? Они объясняют так: приходите с гарантийным талоном и они возмещают ущерб.
Женщина:
А если у меня нет гарантийного талона? Моей машинке 10 лет и он уже утерян. А как мне её чинить?
Чтобы узнать, почему элитная новостройка живёт хуже барака корреспонденты звонят в обслуживающую организацию. Там уверяют: вопрос лучше адресовать поставщику киловатт.
Андрей Вистунов, заместитель директора ООО «Белжилсервис»:
Отправляли аварийную бригаду для осмотра. Всё оборудование было в исправном состоянии. Отсутствовало напряжение водораспределительных устройств в связи с отключением либо на подстанции, либо на других кабельных сетях, находящихся в ведении «Минскэнерго».
Жильцы уже обивали пороги всех возможных инстанций, но получали только отписки. В письме «Минскэнерго» написано: проблемы находятся внутри самого дома – всему виной проект здания.
Мужчина:
Они говорят, что будто бы с трансформаторной подстанцией всё в порядке. Есть такая подстанция, которая распределяет энергию, она нуждается в модернизации.
Женщина:
Говорят: «Делайте, что хотите, обращайтесь, куда хотите – это ваше право, ваше дело.
Мужчина:
Степянка как на отшибе получается, хотя является, всё-таки, частью Минска. И до такого абсурда доводить.
Когда закончится конец света в многоэтажке, съёмочная группа СТВ спросила у представителей «Минскэнерго».
Андрей Мокренчук, начальник оперативно-диспетчерской службы филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:
Причина отключений – повреждение кабельных линий 10 кВт, находящихся на балансе различных организаций Минска. В настоящее время разрабатывается проектная документация по строительству в этом районе нового распределительного пункта, замены кабельных линий 10 кВт. Это позволит обеспечить надёжное электроснабжение потребителей. Срок реализации проекта – декабрь 2020 года.