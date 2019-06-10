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«Воды нет, если свет отключают. Ни ребёнка помыть, ни покушать». Почему в элитной новостройке люди живут при лучине?

10 июня 2019 14:28
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Не успели жители новостройки в Степянке обустроиться на новом месте, как мечты о спокойной жизни рассыпались в пух и прах! С момента сдачи дома прошло почти 2 года, но изо дня в день люди гадают: когда же закончится электрический квест?

«Воды нет, если свет отключают. Ни ребёнка помыть, ни покушать». Почему в элитной новостройке люди живут при лучине?-1

Женщина:
В предпоследний раз у нас отключался свет с 9 утра практически до 14 часов дня. Звонишь сразу: «У вас свет есть?» «Да, есть». А  на другую половину звонишь – света нет.

Мужчина:
Отключается в выходной, отключается вечером.  

Испорченные продукты в холодильнике, горы грязного белья. Стихийные отключения света происходят минимум раз в неделю и буквально парализуют всю бытовую технику. Люди устали жить в потёмках.

«Воды нет, если свет отключают. Ни ребёнка помыть, ни покушать». Почему в элитной новостройке люди живут при лучине?-4

Мужчина:
Холодильник размораживается – боишься открыть. Съесть? Ну, что ты съешь.

Женщина:
Воды нет, если свет отключают. Ни ребёнка не помыть, ни самому не помыться, не покушать. Я могу потерпеть, не кушать, а ребёнок не потерпит.

Постоянных скачков напряжения не выдерживают бытовые приборы. Жильцы в ярости, ведь оплачивать ремонт техники придётся им самим.

Женщина:
У многих техника сломалась у нас, телевизор.

Мужчина:
Я обращался в прошлом году. Техника у всех новая, если будет поломка? Они объясняют так: приходите  с гарантийным талоном и они возмещают ущерб.

Женщина:
А если у меня нет гарантийного талона? Моей машинке 10 лет и он уже утерян. А как мне её чинить? 

«Воды нет, если свет отключают. Ни ребёнка помыть, ни покушать». Почему в элитной новостройке люди живут при лучине?-7

Чтобы узнать, почему элитная новостройка живёт хуже барака корреспонденты звонят в обслуживающую организацию. Там уверяют: вопрос лучше адресовать поставщику киловатт. 

Андрей Вистунов, заместитель директора ООО «Белжилсервис»:
Отправляли аварийную бригаду для осмотра. Всё оборудование было в исправном состоянии. Отсутствовало напряжение водораспределительных устройств в связи с отключением либо на подстанции, либо на других кабельных сетях, находящихся в ведении «Минскэнерго».

Жильцы уже обивали пороги всех возможных  инстанций, но получали только отписки. В письме «Минскэнерго» написано: проблемы находятся внутри самого дома – всему виной проект здания. 

Мужчина:
Они говорят, что будто бы с трансформаторной подстанцией всё в порядке. Есть такая подстанция, которая распределяет энергию, она нуждается в модернизации.

«Воды нет, если свет отключают. Ни ребёнка помыть, ни покушать». Почему в элитной новостройке люди живут при лучине?-10

Женщина:
Говорят: «Делайте, что хотите, обращайтесь, куда хотите – это ваше право, ваше дело.

Мужчина:
Степянка как на отшибе получается, хотя является, всё-таки, частью Минска. И до такого абсурда доводить.

Когда закончится конец света в многоэтажке, съёмочная группа СТВ спросила у представителей «Минскэнерго». 

Андрей Мокренчук, начальник оперативно-диспетчерской службы филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:
Причина отключений – повреждение кабельных линий 10 кВт, находящихся на балансе различных организаций Минска. В настоящее время разрабатывается проектная документация по строительству в этом районе нового распределительного пункта, замены кабельных линий 10 кВт. Это позволит обеспечить надёжное электроснабжение потребителей. Срок реализации проекта – декабрь 2020 года.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Андрей Мокренчук # Андрей Вистунов

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