Коляска, мишка и сирень. Дарья Домрачева поделилась по-настоящему летним снимком
Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева встречает лето и желает всем приятно провести предстоящие три месяца.
«Ведь неслучайно начало самой тёплой поры года совпадает с Днём защиты детей. Всем яркого лета и берегите детей вокруг и детей в самих себе! Всем лета!», – написала олимпийская чемпионка на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/dadofun
Свои слова Домрачева сопроводила фотографией. На ней Дарья в лёгком платье стоит возле детской коляски и с плюшевым медвежонком. Стоит признать, что атмосфера на снимке получилась по-настоящему летней.
Кстати, совсем недавно белорусская спортсменка проводила последние снежные дни.
Домрачева прокатилась по горам вместе с мужем и дочкой – здесь подробности.