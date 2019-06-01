Коляска, мишка и сирень. Дарья Домрачева поделилась по-настоящему летним снимком

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева встречает лето и желает всем приятно провести предстоящие три месяца.

«Ведь неслучайно начало самой тёплой поры года совпадает с Днём защиты детей. Всем яркого лета и берегите детей вокруг и детей в самих себе! Всем лета!», – написала олимпийская чемпионка на своей странице в Instagram.