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«Нужно спасти женщин и детей». Из Гомеля к границе отправилась машина с гуманитарной помощью

12 ноября 2021 07:18
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Новости Беларуси. Подтверждением тому, что белорусы не остаются безразличными к беде людей, стала гуманитарная помощь, организованная Красным Крестом. Из Гомеля отправилась машина с грузом для беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нужно спасти женщин и детей». Из Гомеля к границе отправилась машина с гуманитарной помощью-1

Он включает продукты питания, одежду и обувь. Большую помощь в подготовке оказала Гомельская епархия и региональная организация Белорусского союза женщин. Кроме того, необходимые вещи приносили неравнодушные гомельчане. К слову, волонтеры Красного Креста многое приобретали за собственные средства. Несмотря на то, что Гомель находится далеко от эпицентра событий, помочь вызвались многие.

«Нужно спасти женщин и детей». Из Гомеля к границе отправилась машина с гуманитарной помощью-4

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Нужно спасти женщин и детей, так как мы уже сталкивались с такой ситуацией на границе, когда у нас были хасиды. Мы понимаем, что эти морозные ночи очень сложно перенести с маленькими детьми и женщинами.

«Нужно спасти женщин и детей». Из Гомеля к границе отправилась машина с гуманитарной помощью-7

Так как времени на подготовку было немного, на границу отправился только один грузовик. Сборы следующей партии гуманитарной помощи продолжатся в районах Гомельской области.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Алла Смоляк # Фотофакт

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