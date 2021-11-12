«Нужно спасти женщин и детей». Из Гомеля к границе отправилась машина с гуманитарной помощью

Новости Беларуси. Подтверждением тому, что белорусы не остаются безразличными к беде людей, стала гуманитарная помощь, организованная Красным Крестом. Из Гомеля отправилась машина с грузом для беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Подтверждением тому, что белорусы не остаются безразличными к беде людей, стала гуманитарная помощь, организованная Красным Крестом. Из Гомеля отправилась машина с грузом для беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он включает продукты питания, одежду и обувь. Большую помощь в подготовке оказала Гомельская епархия и региональная организация Белорусского союза женщин. Кроме того, необходимые вещи приносили неравнодушные гомельчане. К слову, волонтеры Красного Креста многое приобретали за собственные средства. Несмотря на то, что Гомель находится далеко от эпицентра событий, помочь вызвались многие.
Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Нужно спасти женщин и детей, так как мы уже сталкивались с такой ситуацией на границе, когда у нас были хасиды. Мы понимаем, что эти морозные ночи очень сложно перенести с маленькими детьми и женщинами.
Так как времени на подготовку было немного, на границу отправился только один грузовик. Сборы следующей партии гуманитарной помощи продолжатся в районах Гомельской области.
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