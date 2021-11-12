«Нужно спасти женщин и детей». Из Гомеля к границе отправилась машина с гуманитарной помощью

Новости Беларуси. Подтверждением тому, что белорусы не остаются безразличными к беде людей, стала гуманитарная помощь, организованная Красным Крестом. Из Гомеля отправилась машина с грузом для беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он включает продукты питания, одежду и обувь. Большую помощь в подготовке оказала Гомельская епархия и региональная организация Белорусского союза женщин. Кроме того, необходимые вещи приносили неравнодушные гомельчане. К слову, волонтеры Красного Креста многое приобретали за собственные средства. Несмотря на то, что Гомель находится далеко от эпицентра событий, помочь вызвались многие.