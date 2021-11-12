Участковые милиционеры по средам будут проводить приём граждан

Новости Беларуси. Во всех общественных пунктах охраны правопорядка по средам прием граждан будут осуществлять участковые инспекторы милиции, сообщили в Telegram-канале «Милиция Минска».

Начиная со следующей недели, участковые инспекторы милиции будут осуществлять еженедельный прием граждан каждую среду с 17 до 20 часов. Ранее прием граждан осуществлялся каждый четверг во всех общественных пунктах охраны правопорядка. Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.