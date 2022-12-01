Нужно составлять зерновую смесь. Как смастерить кормушку и чем её наполнить?
С наступлением холодов и выпадением снега пернатые теряют доступ к семенам растений, поиск пищи для птиц становится настоящим испытанием. Помочь в зимний период может каждый из нас. Для этого не нужно покупать кормушки. Их можно смастерить из подручных материалов. Получится красиво и недорого.
Руслан Шайкин, орнитолог, общественный эколог, директор Центра экологического воспитания и развития:
Есть кормушки, которые у нас изготавливаются из дерева. Они включают в себя лоточек и крышу для того, чтобы дождь и снег не попадали в нашу кормушку, туда высыпается корм.
Самая простая кормушка делается из пластика. Это может быть целая бутылка, в которой прорезаны два отверстия, либо автоматическая кормушка.
Руслан Шайкин:
Она у нас состоит из двух бутылок: одна из них остается целиком, а из второй вырезается вот такой вот стаканчик. То есть она обрезается, два отверстия. Здесь мы делаем крылышки, чтобы была маленькая крыша, потом, когда мы вот эту часть кормушки полностью заполняем кормом, этот стакан очень легко защелкивается на вторую эту бутылку. И если мы нашу кормушку перевернем, в результате семена высыпаются на этот столик.
Если вы в своих строительных навыках не уверены, можно предложить пернатым гостям угощение на простом деревянном лотке. Другой вариант – закрепить на какой-нибудь устойчивой поверхности обычный пластиковый лоток. «Авоська» с провизией – еще одна легко осуществимая идея. Зерновая смесь хорошенько перемешивается с растопленным несоленым салом. Из смеси скатывается шарик, кладется в сетку и подвешивается. Все! Жир застывает на морозе и держит корм, который птицы потом постепенно выклевывают.
Руслан Шайкин:
Но необходимо также знать, какой корм засыпать в кормушки. Мы рекомендуем составлять зерновую смесь. Основу этой зерновой смеси составляют семена подсолнечника, семена тыквы, эти семена любимы различными видами птиц. Это универсальный корм. Едят они их по-разному, но, как правило, едят почти все, кто прилетает на кормушку.
Чтобы корм был более разнообразным рекомендуют добавлять семена рапса, это лакомство обожают вьюрковые птицы: снегири, чечетки, чижи и другие.
Руслан Шайкин:
А вот когда мы говорим про воробьев, два вида воробьев у нас прилетают на кормушку – это полевой воробей и домовый воробей. То здесь нужно помнить, что им кроме семян подсолнечника важно добавлять по возможности проса, овсяную крупу. Другие птицы неохотно едят овсяную крупу, а вот воробей как раз таки зачастую ее предпочитает.
Кроме семян, подойдут и ягоды: например рябина, калина, боярышник. Наблюдать за птицами у кормушки можно часами. Сделав «столовую» из того, что есть под рукой, вы не только спасете от голодной смерти пернатых красавцев, но и дадите вторую жизнь ненужным вещам.
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