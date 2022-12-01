Нужно составлять зерновую смесь. Как смастерить кормушку и чем её наполнить?

С наступлением холодов и выпадением снега пернатые теряют доступ к семенам растений, поиск пищи для птиц становится настоящим испытанием. Помочь в зимний период может каждый из нас. Для этого не нужно покупать кормушки. Их можно смастерить из подручных материалов. Получится красиво и недорого.

Руслан Шайкин, орнитолог, общественный эколог, директор Центра экологического воспитания и развития:

Есть кормушки, которые у нас изготавливаются из дерева. Они включают в себя лоточек и крышу для того, чтобы дождь и снег не попадали в нашу кормушку, туда высыпается корм.

Самая простая кормушка делается из пластика. Это может быть целая бутылка, в которой прорезаны два отверстия, либо автоматическая кормушка.

Руслан Шайкин:

Она у нас состоит из двух бутылок: одна из них остается целиком, а из второй вырезается вот такой вот стаканчик. То есть она обрезается, два отверстия. Здесь мы делаем крылышки, чтобы была маленькая крыша, потом, когда мы вот эту часть кормушки полностью заполняем кормом, этот стакан очень легко защелкивается на вторую эту бутылку. И если мы нашу кормушку перевернем, в результате семена высыпаются на этот столик.