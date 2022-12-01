«Мода на книги возрастает». Узнали в библиотеках, много ли читателей к ним приходит
Еще недавно казалось, что электронные книги вытеснят бумажные. Но с каждым днем из типографий выходит все больше бумажных версий романов, книг по саморазвитию, психологии, учебных пособий, переиздается классика. Полки специализированных магазинов не пустеют, а библиотеки не закрываются.
Виктория Заболотец, заместитель директора ГУ «Централизованная система государственных публичных библиотек г. Минска»:
Меньше читать люди не стали, мне кажется, даже наоборот, мода на книги, на чтение возрастает. И если в читальных залах совсем немного людей, это не значит, что они к нам не приходят. Они приходят за книгами, за какими-то эмоциями, за ощущениями, за атмосферой.
Анастасия Масловская, заведующий сектором научно-исследовательского отдела библиотековедения Национальной библиотеки Беларуси:
Само чтение как способ провести свой досуг по-прежнему за последние 15 лет всегда остается в топе способов свободного времяпрепровождения. И среди детей, и среди взрослых.
Одни читают преимущественно бумажные книги, вторые на планшетах и телефонах, третьи слушают исключительно аудиоверсии. Главное преимущество электронных книг в том, что их можно положить в карман и прочитать в удобное время. А бумажные издания – это классика. Можно насладиться шелестом их страниц и почувствовать запах родом из детства, в них свой шарм.
Виктория Заболотец:
В библиотеках сейчас можно не просто взять книгу. Это многофункциональные социокультурные центры, потому что люди приходят к нам за книгами, за ощущениями, за возможностью поучаствовать в наших мероприятиях.
Анастасия Масловская:
Некоторые наши залы перепрофилированы под выставочные площадки, под места, где проходят мастер-классы, обучающие семинары, презентации, различного рода мероприятия, где может поприсутствовать большое количество наших пользователей.
Виктория Заболотец:
Мы обслуживаем все категории пользователей и, конечно, удовлетворяем все запросы, начиная с детской, популярной и заканчивая образовательной и художественной. В среднем Центральную библиотеку Янки Купалы посещают 300 человек в день. А услугами наших библиотек пользуются 193 тысячи читателей.
Конечно, переполненные читальные залы уже в прошлом. Сейчас читателю совсем не нужно быть целый день в библиотеке, можно быстро получить необходимую информацию и уже работать с ней дома или в офисе.
Виктория Заболотец:
Так как требования к библиотекарю постоянно растут, то, конечно, современный библиотекарь – это человек, который идет в ногу со временем. Это человек знающий, компетентный, инициативный, конечно, коммуникабельный, творческий, креативный, в общем, если говорить простыми словами, это, наверное, продвинутый специалист.
Какую книгу выбрать, бумажную или электронную, решайте сами. Куда важнее ответ на вопрос: «Читать или не читать?»
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