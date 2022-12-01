«Мода на книги возрастает». Узнали в библиотеках, много ли читателей к ним приходит

Еще недавно казалось, что электронные книги вытеснят бумажные. Но с каждым днем из типографий выходит все больше бумажных версий романов, книг по саморазвитию, психологии, учебных пособий, переиздается классика. Полки специализированных магазинов не пустеют, а библиотеки не закрываются.

Виктория Заболотец, заместитель директора ГУ «Централизованная система государственных публичных библиотек г. Минска»:

Меньше читать люди не стали, мне кажется, даже наоборот, мода на книги, на чтение возрастает. И если в читальных залах совсем немного людей, это не значит, что они к нам не приходят. Они приходят за книгами, за какими-то эмоциями, за ощущениями, за атмосферой.

Анастасия Масловская, заведующий сектором научно-исследовательского отдела библиотековедения Национальной библиотеки Беларуси:

Само чтение как способ провести свой досуг по-прежнему за последние 15 лет всегда остается в топе способов свободного времяпрепровождения. И среди детей, и среди взрослых. Одни читают преимущественно бумажные книги, вторые на планшетах и телефонах, третьи слушают исключительно аудиоверсии. Главное преимущество электронных книг в том, что их можно положить в карман и прочитать в удобное время. А бумажные издания – это классика. Можно насладиться шелестом их страниц и почувствовать запах родом из детства, в них свой шарм. Виктория Заболотец:

В библиотеках сейчас можно не просто взять книгу. Это многофункциональные социокультурные центры, потому что люди приходят к нам за книгами, за ощущениями, за возможностью поучаствовать в наших мероприятиях.

Анастасия Масловская:

Некоторые наши залы перепрофилированы под выставочные площадки, под места, где проходят мастер-классы, обучающие семинары, презентации, различного рода мероприятия, где может поприсутствовать большое количество наших пользователей. Виктория Заболотец:

Мы обслуживаем все категории пользователей и, конечно, удовлетворяем все запросы, начиная с детской, популярной и заканчивая образовательной и художественной. В среднем Центральную библиотеку Янки Купалы посещают 300 человек в день. А услугами наших библиотек пользуются 193 тысячи читателей.